TV Lössel baut die Erfolgsserie aus

Handball-Bezirksligist TV Lössel ist in Schwung. Mit einem souveränen Sieg im Verfolgerduell gegen Wickede festigte das Team den dritten Platz und baute die Erfolgsserie auf 14:2 Punkte aus.



Handball-Bezirksliga: TV Lössel - TV Wickede 29:23 (15:7). Deutlicher als es das Resultat aussagte, waren die Gastgeber in dieser Partie überlegen. Ohne Haftmittelnutzung wirkte dieser Gegner hilflos und hätte bei konsequenterer Chancenverwertung früher und deutlicher bezwungen werden können.

Marschners Parade zog Wickede endgültig den Zahn

Co-Trainer Jan-Martin Belgardt, der den grippekranken Henning Schierbaum vertrat, war im Vorfeld der Weihnachtsfeier dennoch zufrieden und sagte: „Es war doch klar, dass es nicht so weitergehen konnte wie in der ersten Halbzeit. Wickede ist ein starker Gegner, den wir auch in der Höhe verdient besiegt haben.“

Allerdings dauerte es bis zur 55. Minute, bis die Punkte endgültig unter Dach und Fach waren. Während die Hausherren in dieser Phase eine gehörige Portion Pech entwickelten, kamen die Gäste auf 25:21 heran. Just in diesem Moment parierte Jann Lucas Marschner hervorragend gegen TVW-Kreisläufer Wintzenburg (6). Als schließlich Tobias Fischer den Gegenzug verwertete, war die Partie gelaufen und der Rest nur noch Formsache.

Doch so eng hätte es definitiv nicht mehr werden müssen, denn schon in der Startphase leisteten sich die Lösseler zahlreiche Konzentrationsfehler im Abschluss. So hieß es nach sechs Minuten nur 2:2. Danach kam der TVL-Express jedoch ins Rollen. Sehenswert war das Gegenstoßverhalten. Konsequent wurde der schnelle Abschluss gesucht, während den harmlosen Gäste reihenweise technische Fehler unterliefen. 9:2 (17.) und 14:6 (27.) hieß es aus Sicht des Tabellendritten, der zur Pause deutlicher als 15:7 hätte führen müssen.

Was folgte, war in Halbzeit zwei unverminderte Spielfreude, allerdings mit einer gehörigen Portion Phlegma versehen. Mehrfach wurde das Torgebälk anvisiert oder knapp vorbei geworfen. In der Deckung lief es ebenfalls nicht mehr ganz so konzentriert. Wickede nutzte das vornehmlich durch Kleine (9/4) und Wintzenburg. Kamen die Gäste heran, konnte Lössel aber immer wieder zulegen. Vor allem Robin Jüdt und Justin Punshon setzten dem Gegner regelmäßig zu. Mit bester Laune ging es anschließend zur Weihnachtsfeier.

TVL: Marschner (Winner); Demmer, Wagner (3), Kettenborf, Stein (6/4), Jüdt (6), Münder (3), Punshon (5), T. Fischer (2), Quittmann (4).