Iserlohn. Basketball-Nachwuchs: Iserlohns U18 war gleich zweimal im Einsatz.

U16 der Kangaroos beendet Hinrunde ungeschlagen

Mit einem Sieg und einer Niederlage binnen 24 Stunden starteten die U18-Basketballer der Iserlohn Kangaroos in das noch junge Jahr. Die U16 setzte ihren Siegesserie fort und beendete ungeschlagen die Hinrunde.

U18-Regionalliga: RheinStars Köln - TuS Iserlohn Kangaroos 75:65 (14:14/40:30/61:48). Zum Jahresauftakt in Köln fehlten Ribic und Kwast (NBBL-Einsatz), so dass Trainer Paris Konstantinidis nur sechs Akteure zur Verfügung standen. Dieses Rumpfteam schlug sich zwar nicht schlecht, gegen die Dreierquote der Gastgeber war an diesem Tag jedoch kein Kraut gewachsen. So traf ein Akteur gleich zehnfach aus der Distanz, insgesamt gelangen den Rheinstars 15 Dreipunktewürfe. „Mit der kleinen Rotation und den Foulproblemen konnten wir nicht verteidigen wie gewohnt. Die Trefferquote der Kölner war jedoch unglaublich“, resümierte Konstantinidis, der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen wollte. Denn in kämpferischer Hinsicht zeigte das Team einmal mehr eine starke Vorstellung.

Kangaroos: Varendorff (2), Hesmert (11), Keienburg (2), Merta (12), Dragoljevic (13), Marei (25).

BG Hagen - TuS Iserlohn Kangaroos 71:81 (18:18/37:41/58:55). Keine 24 Stunden später trat das Team am Montag erneut zu einem Auswärtsspiel an, diesmal bei der BG Hagen. Zwar waren Ribic und Kwast wieder an Bord, durch den Ausfall von Dragoljevic konnte Konstantinidis aber erneut nur auf sieben Spieler zurückgreifen. Zudem hatte die Partie in Köln viel Kraft gekostet, so dass man lange Zeit nicht richtig ins Spiel fand und nach drei Vierteln in Rückstand lag (58:55). Erst im Schlussabschnitt besannen sich die Gäste auf ihre Stärken, übernahmen die Kontrolle und gewannen letztlich souverän. Ein Sonderlob von Konstantinidis bekam Hesmert, der in beiden Spielen konstant punktete. „Er ist in letzter Zeit eine wichtige Stütze für das Team geworden.“

Kangaroos: Varendorff (6), Hesmert (14), Keienburg (0), Kwast (19), Ribic (11), Merta (12), Marei (19).

U16-Regionalliga: TuS Iserlohn Kangaroos - BG Hagen 89:74 (22:13/43:32/72:45). Auch im neuen Jahr setzt die U16 ihre Siegesserie fort und beendet die Hinrunde ungeschlagen. Trotz verhaltenem Start kontrollierten die Gastgeber im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten von Beginn an das Geschehen und setzten sich im zweiten Viertel erstmals zweistellig ab. Für die endgültige Entscheidung sorgte das Team von Trainer Milos Stankovic im dritten Abschnitt, als man eine 27-Punkte-Führung herausspielte. Dies bedeutete einen beruhigenden Vorsprung, der trotz eines durchwachsenen Schlussabschnitts für einen deutlichen Sieg reichte. Mit elf Siegen aus elf Partien steht das Team weiter unangefochten an der Tabellenspitze. Ein weiterer harter Brocken wartet am kommenden Wochenende, dann gastiert der Tabellenvierte Paderborn in Iserlohn.

Kangaroos: Metz, Robin Mingaz (19), Kovacevic (5), Lupascu (8), Pavljak (22), L. Trettin (2), Roland Mingaz (6), Maida (20), Anastasopoulos (8), Breiden.