Vier Nweke-Tore bei Dröschedes 6:0-Sieg

Dröschede. Der Westfalenligist ist gegen den VfR Sölde hoch überlegen.

Der Westfalenliga-Neuling setzt seine gute Serie in der Vorbereitung fort und beherrschte den Bezirksligisten aus Sölde nach Belieben. Selbstverständlich war das nicht, denn an den beiden Tagen zuvor hatten die Borussen im Training ein Intensivprogramm absolviert.





Fußball-Testspiel: Borussia Dröschede - VfR Sölde 6:0 (4:0). Nach schweißtreibenden 90 Minuten wirkte Dragan Petkovic, der Dröscheder Trainer, durchaus zufrieden. „Es haben Spielzüge schon sehr gut geklappt, die wir erst in den letzten Tagen einstudiert haben.“ Mit den eingespielten, individuell natürlich besser besetzten Hausherren, hatten die Dortmunder große Probleme. Im ersten Durchgang lief das Spiel nur in eine Richtung, und dabei gefiel Dröschede mit etlichen gut angelegten Angriffen über die Außenpositionen sowie präzisen Steilpässen in die Spitze.

Dankbarster Abnehmer war Kingsley Nweke, der bis zum Wechsel bereits drei Tore erzielte (9., 35., 45.) und Söldes Verteidigung überforderte. Tor Nummer vier steuerte Neuzugang Dominic Fromm bei, der nach grenzwertiger Balleroberung an der Mittellinie eine gekonnte Einzelleistung zum 2:0 (26.) abschloss. Und der Ex-Sümmeraner besaß weitere gute Szenen.

Die Trainingsinhalte werden schon gut umgesetzt

Nach vier Wechseln in der Halbzeit lief das Dröscheder Offensivspiel nicht mehr ganz so schwungvoll. Allmählich machte sich die Müdigkeit bemerkbar, bei vielen guten Abschlüssen fehlten Zentimeter. Gelegentlich tauchte auch Sölde im Dröscheder Strafraum auf, aber zu einem echten Arbeitsnachweis konnten sie Keeper Sebastian Nisiewicz nicht zwingen.

Sein Kollege auf der Gegenseite verhinderte eine deutlichere Niederlage, doch gegen Gian-Luca Bimbasic (51.) und noch einmal Kingsley Nweke (89.) war er machtlos. „Vieles hat mir heute gut gefallen, aber wir hätten natürlich ein paar Tore mehr schießen können“, resümierte Petkovic. Schwächen sah er noch bei Standardsituationen. Aber die werden im Training erst noch geübt, und die Dröscheder scheinen ja schnell zu lernen.

Bor. Dröschede: Nisiewicz; Eick, Lemrini, Keweloh (46. Ünlü), Muzak (46. Leifels), Heesmann, Fromm (46. Bimbasic), Urumis, Kempny, Bouaich (46. Dzafic), Nweke.