Vor toller Kulisse: TV Lössel feiert erneuten Derbysieg

Letmathe. Gegner Letmather TV lief der Musik beim Nachbarschaftsduell in der Handball-Bezirksliga durchweg hinterher.

Mehr als 300 Zuschauer fieberten am Samstagabend in der Albert-Schweitzer-Halle mit, als sich die beiden Handball-Bezirksligisten TV Lössel und Letmather TV duellierten. Sie sahen ein Derby, das nicht viele Wünsche offen ließ – und in dem gastgebenden TV Lössel einen verdienten Sieger.





Handball-Bezirksliga: TV Lössel - Letmather TV 23:19 (12:8). Den Anhängern des LTV wurde ganz anders, als sie nach 20 Minuten auf die Anzeigetafel blickten. Nur drei Treffer erzielte ihr Team bis dahin, einen davon per Siebenmeter. 8:3 stand es insgesamt, und nicht wenige befürchteten eine herbe Abfuhr. „Die ersten 15 bis 20 Minuten haben wir verschlafen, in dieser Phase haben wir es verbockt“, sagte Letmathes Christopher Temp.

Es war nicht so, dass der LTV die Lösseler Deckung nicht beschäftigte, doch viele Schrittfehler, Fehlpässe oder Pech im Abschluss standen dem Torerfolg im Weg. Wenn nicht gerade Marc Winner parierte, verfehlte der Ball das Tor gänzlich. Tobias Fischer, Rückraumspieler des TVL, sah diese Phase des Spiel natürlich aus einer anderen Perspektive. „Unsere starke Deckung war der Schlüssel zum Sieg.“

Gastgeber können hohe Führungen nicht lange halten

Sein Team lag zu keinem Zeitpunkt zurück, musste sich aber den Vorwurf gefallen lassen, den LTV mehrfach wieder ins Spiel gebracht zu haben. Als die Lösseler Führung von 10:3 (23.) auf 11:8 (29.) schrumpfte, wurde auf der Tribüne schon darauf spekuliert, dass dass Spiel kippen könnte. Tatsächlich bauten die Gastgeber ihren Vorsprung nach dem Seitenwechsel wieder kontinuierlich aus, bis sie erneut mit sieben Toren vorne lagen (21:14, 52.).

Die zweite Halbzeit war sehr zerfahren. 21 Zeitstrafen wurden insgesamt verhängt, zwölf gegen den TV Lössel, neun gegen den Letmather TV, und 14 Mal wurden Spieler beider Teams im zweiten Durchgang auf die Bank geschickt. Lössels Daniel Stein, mit sieben Treffern erfolgreichster Schütze des Abends, handelte sich kurz vor Ablauf der 54. Minute sogar eine Disqualifikation ein. Phasenweise spielte sein Team zu Fünft gegen vollzählige Letmather, die sich diese Einladung zur Ergebniskorrektur nicht nehmen ließen. Mehr als 19 Tore erzielten sie jedoch nicht. „Mit dieser Anzahl gewinnst du keine Spiele“, kritisierte Sebastian Temp auf der einen Seite, lobte aber auch die Deckung. „23 Gegentore sind okay.“

Zu den stärksten Akteuren auf beiden Seiten gehörten die Torhüter. Wie bereits erwähnt, zeigte Marc Winner im TVL-Tor eine starke Leistung. Beim LTV stand Tristan Mertins die meiste Zeit im Tor, auch er hatte viele gute Szenen. Bei Siebenmetern machte er in der Regel für Kai Moeller Platz, der zweimal parierte.