Vorfreude auf viele Derbys

Iserlohn. Der FLVW hat die Einteilung der überkreislichen Fußballligen veröffentlicht.

Das Geheimnis ist gelüftet, die Staffeleinteilung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen ist erfolgt. Aus heimischer Sicht sind dabei vier Staffeln interessant, und die spannendste Frage, ob alle fünf hiesigen Bezirksligaklubs in der gleichen Staffel spielen, kann zur Freude der Kreisvereine mit einem ja beantwortet werden.

Die beiden Marktführer bei den Herren, FC Iserlohn und Borussia Dröschede kicken künftig erwartungsgemäß in der Staffel 2 der Westfalenliga, in der insgesamt 18 Teams an den Start gehen, was eine ausgedehnte Saison verspricht. Duelle mit lokalem Charakter versprechen hier auch die Partien gegen Hagen 11 und Hohenlimburg. Der Lüner SV wurde auf eigenen Wunsch in die Staffel 1 umgruppiert. Die Übersicht: DSC Wanne-Eickel, FC Lennestadt, FC Brünninghausen, Westfalia Wickede, SC Neheim, Wacker Obercastrop (Aufsteiger), SV Sodingen, FSV Gerlingen, RW Deuten (Aufsteiger), BSV Schüren, TuS Bövinghausen (Aufsteiger), Concordia Wiemelhausen, TuS Hordel, YEG Hassel, SV Hohenlimburg, Hagen 11 (Aufsteiger), Borussia Dröschede (Aufsteiger), FC Iserlohn.

Die Zahl der Bezirksligen wurde aufgestockt

Mit 14 statt bisher zwölf Staffeln absolvieren die Bezirksligisten die Spielzeit 2020/21. In der Staffel 6 spielen wie bisher die heimischen Mannschaften SSV Kalthof, SC Hennen, ASSV Letmathe, Sinopspor Iserlohn und SV Deilinghofen/Sundwig. Neben diesem Quintett komplettieren FC Wetter, SSV Hagen, Türkiyemspor Hagen, TuS Ennepe (Aufsteiger), FSV Gevelsberg, VfB Schwelm, BW Voerde, FC Herdecke-Ende (Aufsteiger), FC Hellas Makedonikos Hagen (Aufsteiger) und die umgruppierten SF Hüingsen diese Staffel.

Bei den Frauen spielen die beiden ranghöchsten heimischen Teams weiter in der Landesliga-Staffel 2. Der FC Iserlohn und Borussia Dröschede treffen hier künftig im 14 Mannschaften umfassenden Feld auf SC Drolshagen, BSV Heeren, Eintracht Dorstfeld, SV Oesbern, SSV Buer, SpVgg. Herne-Horsthausen, SV Hohenlimburg, das umgruppierte Team von SuS Scheidingen sowie die Aufsteiger Germania Salchendorf, SG Albaum/Heinsberg, Fortuna Herne und Union Bochum-Bergen.

In der Bezirksliga-Staffel 3 mischen die SF Sümmern nach dem Rückzug der Zweitvertretung von Borussia Dröschede alleine aus heimischen Gefilden mit. Ihre zwölf Gegner sind TuS Oeventrop, SpVg. Bürbach, Fortuna Freudenberg II, FC Finnentrop, SV Schameder, LTV Lüdenscheid, RW Ostentrop/Schönholthausen, SV Hohenlimburg II sowie die Aufsteiger SG Hickengrund, TuS Medebach, SV Oesbern II und FFC Lüdenscheid.