Vorteile für Borussia Dröschede

Iserlohn. Ebenso wie der FCI steckt das Petkovic-Team mitten in der Vorbereitung.

Die Fußball-Westfalenligisten FC Iserlohn und Borussia Dröschede befinden sich etwa in der Mitte ihrer Saisonvorbereitung. Drei Wochen sind es noch, bis es ernst wird. Beide haben eine Reihe von Testspielen absolviert, in denen die Trainer Max Borchmann (FCI) und Dragan Petkovic etliche Erkenntnisse gewonnen haben. Ihr Zwischenfazit fällt positiv aus.

Petkovic sagt mit Blick auf den Stand der Vorbereitung: „Diese Schwelle, an der die Jungs körperlich in ein Loch fallen, daraus aber gestärkt wieder heraus kommen, haben wir überschritten. Jetzt sind sie in der Lage, 90 Minuten lang Gas zu geben.“ Doch der Trainer hadert auch – einmal mit der Abschlussschwäche, die nicht richtig behoben wurde, dann mit der Corona-Schutzverordnung. „Da ich nur 15 Spieler pro Partie spielen lassen darf, ist es nicht ganz einfach, alle bei Laune zu halten.“ Bis auf Dennis Rödel stehen ihm nämlich alle Akteure zur Verfügung.

Dragan Petkovic lobt die Disziplin seiner Spieler

Verletzungssorgen kennt man auf der Emst derzeit nicht. Das könnte jetzt das Trainerteam als Erfolg für sich verbuchen, das die Spieler zwar hart rannimmt, ihnen aber nicht zu viel zumutet. Aber Petkovic hat dafür eine andere Erklärung. „Der Zustand des Teams spricht dafür, dass die Jungs schon zum Start der Vorbereitung recht fit waren. Unser größter Vorteil ist aber, dass das Gros der Truppe zusammengeblieben ist. Dadurch können wir jetzt schon an Details arbeiten.“

Dröschedes Vorteil ist Iserlohns großes Manko. „Man merkt schon, dass die Mannschaft neu zusammengestellt worden ist. Wir brauchen mehr Zeit zum Einstudieren gewisser Abläufe. Das ist ungewohnt und ein gewisser Nachteil“, sagt Max Borchmann, der selbst neu auf der Trainerbank des FCI ist.

Er merkt aber, dass seine Spieler diese Situation annehmen und hart arbeiten. Das habe sich auch in den Testspielen gezeigt. Nur einmal, gegen den Hombrucher SV, sei man nicht auf der Höhe gewesen. „Ansonsten setzten die Jungs die Dinge, die wir sehen wollen, prima um. Trotzdem werden wir noch nicht exakt so spielen können, wie wir es uns vorstellen. Und Wunderdinge darf man auch nicht erwarten.“ Borchmann bringt die Unerfahrenheit des Teams ins Spiel. 19,5 Jahre habe am Sonntag der Altersschnitt der Startelf gegen Bockum/Hövel betragen. „Man muss Geduld haben“, sagt der Coach, der nun verstärkt am Umschaltspiel, tieferem Pressing und an Ballbesitzsituationen arbeiten wird.

Im Einsatz ist Borussia Dröschede schon heute Abend wieder: Um 19.15 Uhr gastiert Türkspor Dortmund auf der Emst, der FCI testet am Samstag um 15 Uhr beim BSV Menden.