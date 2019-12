Iserlohn. Die Männer empfangen Meister und Spitzenreiter Herringen. Im Anschluss spielen die Damen gegen Wuppertal.

Heimspiel-Doppelpack für die ERGI am Samstag

Davon war vor Saisonbeginn nicht auszugehen: Mit Beteiligung der ERG Iserlohn steigt am Samstag das Spitzenspiel in der Rollhockey-Bundesliga. Die ERGI empfängt als Tabellenzweiter den Spitzenreiter und amtierenden Meister SK Germania Herringen. In der Hemberghalle stehen sich also um 15.30 Uhr die Deutschen Meister der vergangenen sechs Jahre gegenüber.

Aber von einem Spiel auf Augenhöhe möchte ERGI-Trainer Alfredo Meier nicht sprechen. „Herringen ist erneut der große Titelfavorit. Ich sehe im Augenblick keine zweite Mannschaft, die ähnlich konstant spielt. Die Jungs kennen sich seit ihrem fünften oder sechsten Lebensjahr, sie spielen ständig international gegen die besten Teams Europas, auch das macht sich bezahlt.“ Die Liste mit den Punkten, die für die ERGI sprechen, ist kürzer. Meier denkt an den Heimvorteil und an die vielen starken Auftritte vor eigenem Publikum und an einen nahezu kompletten Kader. Lediglich Kai Milewski hat noch Trainingsrückstand, er ist aber einsatzbereit. Eine Vorstellung, wie seine Mannschaft gegen Herringen bestehen kann, hat Iserlohns Trainer ebenfalls: „Wir müssen kompakt hinten stehen, die Räume eng und die Winkel zum Tor spitz machen.“ Für Iserlohn ist es das letzte Spiel des Jahres. Weiter geht es, anders als im Spielplan dargestellt, am 11. Januar bei den SG Blue Lions in Chemnitz. Zum ursprünglich vorgesehenen Heimspiel am 4. Januar gegen den TuS Düsseldorf-Nord steht die Hemberghalle nicht zur Verfügung, wegen eines neuen Termins steht der ERGI-Vorsitzende Ralf Henke mit den Landeshauptstädtern in Verhandlungen.

Katharina Neubert hat bei Wuppertal ein gutes Gefühl

Für die Damen der ERG Iserlohn geht heute das Rollhockey-Jahr zu Ende. Trotz einer kleinen Ergebniskrise, in die das Team nach dem berufsbedingten und auch nur vorübergehenden Ausscheiden von Maren Wichardt schlitterte, war 2019 wieder erfolgreich. Meisterschaft und Pokal wurden erneut gewonnen, jetzt fehlt nur noch der standesgemäße Ausklang. In der heimischen Hemberghalle soll am Abend (18 Uhr) ein Sieg gegen Bundesliga-Rückkehrer SC Moskitos Wuppertal her. „Gegen die haben wir in der Vergangenheit eigentlich immer gute Spiele gemacht“, sagt Iserlohns Spielführerin Katharina Neubert, die nicht daran zweifelt, dass das wieder gelingt. „Wir sind vollständig, alle sind fit, und wir haben in den vergangenen Wochen gut zueinander finden können.“