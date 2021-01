Winterwechsel sind die Ausnahme

Iserlohn Heimische Fußballklubs scheuen das Transferrisiko

Für ordentlich Betrieb auf dem Transfermarkt sorgten die sechs heimischen Fußballklubs, die in der Saison 19/20 überkreislich spielten, in der damaligen Winterpause. Bei Westfalenligist FC Iserlohn, bei Borussia Dröschede, die damals noch in der Landesliga spielte, sowie den vier Bezirksligisten SSV Kalthof, SC Hennen, ASSV Letmathe und Sinopspor Iserlohn wurden insgesamt rund 20 Veränderungen vorgenommen, in der Regel wurden die Kader vergrößert.

Diesmal scheuen die Vereine dieses Risiko, das vor allem im Winter in den meisten Fällen auch mit finanziellen Anstrengungen verbunden ist. Haben sie aktuell etwas Personelles zu vermelden, handelt es sich dabei zumeist um Spieler, die schon ihre Zusage für die Saison 21/22 gegeben haben. Damit ist Borussia Dröschede schon häufiger an die Öffentlichkeit herangetreten, insgesamt bleiben sieben Spieler. „Große Veränderungen wird es bei uns auch wegen der Ungewissheit nicht geben“, erklärt Trainer Dragan Petkovic und begründet: „Ich denke nicht, dass wir vor April wieder spielen können. Außerdem weiß niemand, zu welchem Ende die Saison tatsächlich kommt. Unter normalen Umständen hätte ich Bedarf für einen weiteren Stürmer angemeldet, für ganz vorne haben wir schließlich nur Kingsley Nweke und Haris Dzafic.“

Bei Ligarivale FC Iserlohn bastelt nach dem Rückzug von Lukas Lenz erstmals Dominik Lipki alleine am Kader, aber auch das ausdrücklich mit Blick auf die kommende Saison. Zahlreche Verträge seien verlängert worden, Namen sollen in Kürze folgen. Verlassen haben den Verein lediglich zwei Ergänzungsspieler: Niklas Nölles Ziel ist unbekannt und Valentin Wilke hat sich zur SpVg. Olpe in die Landesliga verabschiedet. „Er lebt ja auch dort. Und angesichts der wenigen Einsatzzeiten, war ihm der Aufwand, viermal pro Woche zu uns zu kommen, zu hoch“, schildert Lipki verständnisvoll. Neben der Ungewissheit, wie es im Fußball überhaupt weitergeht, vermutet Lipki noch einen weiteren Grund für die wenigen Wechsel, die von Spielern durch Abmeldungen initiiert wurden: „Ich glaube, dass es viele Spieler gibt, die nicht schon nach so wenigen Spielen die Flinte ins Korn werfen, sondern nochmal angreifen wollen.“ Auf der Suche nach externen Zugängen ist er mit Verweis auf die rege Transfertätigkeit nicht, „außerdem sind wir von der Qualität des Kaders überzeugt. Das muss aber nicht bedeuten, dass sich nicht noch etwas in diese Richtung tut.“ Doch insgeheim freut er sich über eine interne Verstärkung: Es handelt sich um Verteidiger Anjo Wilmanns, der die bisherige Saison aufgrund einer Verletzung komplett verpasste.

Über einen echten Neuzugang, der zudem das Potenzial einer maßgeblichen Verstärkung mitbringt, freut sich der SV Deilinghofen/Sundwig. Zum Zweiplatzierte der Bezirksliga 6 ist der 21-jährige Mittelfeldspieler Botan Mermer gewechselt. Er gehörte zuvor zum Westfalenligakader des SV Hohenlimburg 10 und kam in den zwei Jahren zuvor für den TuS Ennepetal auf 16 Spiele und einen Treffer in der Oberliga. „Er passte genau in unser Beuteschema, Botan ist jung und gut ausgebildet“, lobt Trainer Ercan Linke, der noch von einer Veränderung in seinem Trainerteam berichtet: Assistent Benjamin Biehs tritt auf eigenen Wunsch kürzer, mit Mehmet Aksu bleibt ein weiterer „Co“ an Linkes Seite.

Der SSV Kalthof konnte nicht so agieren wie er wollte. Arlindo Henriques, der Sportliche Leiter, erklärt: „Zugänge wird es nicht geben, weil die momentane Situation einiges erschwert. Ein, zwei Verstärkungen für vorne hätten wir aber gerne gehabt.“ Nicht mehr zum Team gehört Timo Bormann, der künftig für den VTS Iserlohn aufläuft. Auch die drei akut abstiegsbedrohten Klubs ASSV Letmathe, SC Hennen und Sinopspor Iserlohn haben bislang noch keine Veränderungen an ihren Kadern vorgenommen. Vorausgesetzt es erscheint sportlich und wirtschaftlich vernünftig, könnte es aber noch Verstärkungen geben.