Zum 39. Mal „Rund um den Danzturm“

Der Countdown für die 39. Auflage läuft. Wie immer am letzten Tag des Jahres wird auch heute auf dem Gelände der Fachhochschule Südwestfalen der Silvesterlauf der Lauftreffler des TuS Iserlohn gestartet. Im Hauptlauf über 10,3 Kilometer, der um 14.30 Uhr auf die anspruchsvolle Strecke geschickt wird, geht es anschließend rund um den Danzturm.

Über den Zustand der großen Runde ist in Läuferkreisen bereits im Vorfeld diskutiert worden. Die vielen Arbeiten am Baumbestand im Herbst waren, das lässt sich unschwer erahnen, sicher nicht zuträglich für das Geläuf. TuS-Lauftreffleiter Michael Weist berichtet jedoch von akzeptablen Verhältnissen. „Wenn das Gelände schwieriger wird, dürfte sich das Feld längst entzerrt haben“, ist er überzeugt. Wie in jedem Jahr mahnt er die Teilnehmer, die eigene Gesundheit über den sportlichen Erfolg zu stellen, denn bei dieser Laufveranstaltung steht das gemeinschaftliche sportliche Erlebnis im Vordergrund, nicht Rekorde oder Platzierungen.

Anders dürfte das die Vorjahressiegerin bei den Frauen, Sonja Vogt, von Rapid Dortmund sehen. Unter den 190 Voranmeldungen ist auch ihr Name zu finden. Gewinnt sie erneut, kann sie den Pokal behalten.

Wieder drei Angebote fürdie Teilnehmer

Im Programm haben die Macher vom TuS-Lauftreff aber nicht nur den Hauptlauf. Bereits um 14 Uhr geht ein kleiner aber beständiger Kreis von Walkern auf eine fünf Kilometer lange Strecke. Eine Viertelstunde später schickt Vize-Bürgermeister Thorsten Schick den Jedermannlauf über fünf Kilometer in den Wald - und plant, selbst mitzulaufen. Dementsprechend hat der Starter nach einem Ersatz für den Signalgeber im Hauptlauf gesucht - den er ursprünglich selbst mimen wollte - und in CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gefunden.

Wie üblich erhalten alle Teilnehmer, die das Ziel erreichen, eine Medaille. Die ist auch diesem Jahr wieder aus Metall, aber dennoch sehr farbenfroh gestaltet. Für die Gesamtsieger des Hauptlaufes gibt es Wanderpokale, die Klassensieger über 10,3 km bekommen Ehrenpreise.

Angesichts der günstigen Wetterprognosen dürfte der Andrang auch bei den Nachmeldungen diesmal groß sein. Daher bitten die Veranstalter nicht nur darum, die Fahrzeuge unten an der Alexanderhöhe zu parken, sondern auch um rechtzeitiges Erscheinen im Meldebüro. Dies ist von 11.30 bis 13.30 Uhr besetzt.