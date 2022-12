Zwei Führungen reichen Roosters nicht zum Sieg

Iserlohn. Mit 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) nach Penaltyschießen verlieren die Iserlohn Roosters gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven das dritte Spiel in Folge.

„Eine Kombination aus Beidem“, antwortete Trainer Greg Poss vor der Partie auf die Frage, ob nur Krankheitsgründe oder auch disziplinarische Gründe zum stark veränderten Line-up geführt haben. Neben den Dauerausfällen Kris Foucault und Lean Bergmann fehlten auch Tim Bender in der Verteidigung sowie die Stürmer Sven Ziegler, Chris Brown und Yannick Proske im letzten Spiel gegen Bremerhaven vor Weihnachten. Das Fehlen des Sextetts sollte für Poss im Vorfeld der Parte nicht Entschuldigung gelten: „Wir erwarten, dass jeder mannschaftsdienlich spielt und alles gibt. Jeder auf dem Eis kann sich beweisen.“ In der Vorbereitung hatte der Coach mit deutlichen Worten seine Erwartungen in Einzelgesprächen klargemacht. Man durfte also auf die Reaktion auf dem Eis gespannt sein.

Roosters mit Führung im ersten Drittel

Bremerhaven erwischte den etwas besseren Start, ohne jedoch zu gefährlichen Szenen zu kommen. Was einerseits am sichtlich verbesserten Zweikampfverhalten sowie dem Blocken von Schüssen in der eigenen Zone lag. Nur in der Offensive fehlte es weiterhin noch an Durchschlagskraft. Dauerte es in Düsseldorf bis zur 13. Minute, mussten die Fans nun bis zur 15. Minute auf den ersten gefährlichen Schuss Richtung Gästetor warten. Colin Ugbekile verzog nur knapp, Émile Poirier traf nur den Pfosten. Aber wie schon zwei Tage zuvor wirkten die ersten gelungenen Aktionen wie ein Dosenöffner. Erik Buschmann erzielte kurz darauf aus dem Bullykreis mit seinem zweiten Saisontreffer die Führung. „Der Torwart war etwas aus der Position war, ich hatte Platz und habe zum Glück getroffen“, sorgte der Verteidiger für positive Stimmung nach dem Auftaktdrittel: „Es tut gut mit der 1:0-Führung in die Pause zu gehen.“

In Unterzahl starteten die Roosters in den Mittelabschnitt. Von den Gästen ging jedoch keine Gefahr aus, sodass die knappe Führung hielt. Weil Ugbekile zurecht eine Strafzeit wegen hohen Stocks kassierte, stand das Poss-Team erneut unter Druck. Andreas Jenike entschärfte Bremerhavens Distanzschüssen aber problemlos. Ganze fünf Minuten waren die Roosters vollständig, als Buschmann nach einer harmlosen Aktion auf die Strafbank musste. 25 Sekunden später lag der Puck im Tor, der Treffer wurde aber wegen Torwartbehinderung nicht gegeben. Knapp eine Minute später traf McKenzie dann zum 1:1. Als die Roosters wechselten, hatte Ryan O‘Connor an der offensiven blauen Linie nicht aufgepasst. Der Verteidiger schüttelte über sich selbst den Kopf. Der Ausgleich schockte die Sauerländer nicht, John Broda traf mit einem guten Move aus der neutralen Zone nur das Außennetz (35.). Zum Abschluss des zweiten Abschnitts agierten die Gastgeber erstmals in Überzahl, ohne jedoch etwas Zählbares zu produzieren.

2:1 hält nur bis zwei Minuten vor Schluss

In den letzten zwanzig Minuten war von beiden Teams auf weiterhin mäßigen Niveau nicht viel Zwingendes zu sehen. Nur einmal konnten die Roosters vom Puckverlust der Gäste profitieren. Kaspars Daugavins schloss erfolgreich ein Break von Poirier zur erneuten Führung ab. Die hielt nur bis zwei Minuten vor Schluss, Jenike ließ einen Schuss von McKenzie durch die Schoner passieren.

In der Overtime vergaben die Roosters ihre gute Chancen zum Extrapunkt, sodass die Entscheidung im Penaltyschießen fallen musste. Dort ließ Friesen die Gäste jubeln.

Tore: 1:0 (15:28) Buschmann,1:1 (32:52) McKenzie (5-4), 2:1 (52:18) Daugavins, 2:2 (58:08) McKenzie, 3:2 (65:00) Friesen (Penalty)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe