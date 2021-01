Zwischen Ostern und Pfingsten soll es um den Aufstieg gehen

Foto: Michael May / IKZ

Iserlohn Handballverband Westfalen mit Regelungen zur Saisonfortsetzung,

Die Sportverbände entwerfen Szenarien, doch die Politik gibt den Kurs vor. Häufig sind die Pläne der Funktionäre in den einzelnen Sportarten schneller Makulatur, als es den Erstellern lieb sein kann. Seit einigen Tagen ist nun auf der Homepage des Handballverbandes Westfalen die gedachte Weichenstellung für den Rest der Saison 2020/21 zu lesen.

Darin wird zunächst für Männer wie Frauen auf einen geplanten Start am 1. März abgezielt. Sollte der inklusive einer vierwöchigen Vorbereitungszeit gelingen, würde noch eine Einfachrunde gespielt. Doch davon ist nach heutigem Stand der Dinge nicht auszugehen, und das wissen auch die Funktionäre um Andreas Tiemann (Vizepräsident Spieltechnik) und Bernd Kuropka (stellv. Vorsitzender der Technischen Kommission). Entsprechend hat das Gremium nun ein Alternativmodell entwickelt.

Darin heißt es, dass im April und Mai unter allen aufstiegswilligen und –berechtigten Teams in den einzelnen Staffeln Aufsteiger ausgespielt werden sollen. Dazu soll es eine Neuorganisation der Staffeln geben. Für Vereine, die nicht aufsteigen wollen, aber dennoch die Fortsetzung des Spielbetriebs wünschen, soll ebenfalls ein Wettbewerb organisiert werden. Sportliche Absteiger wird es nicht geben, allenfalls freiwillige Rückzieher.

Eine Aufnahme des Jugend-Spielbetriebes ist nur möglich, wenn die Saison nicht, wie zunächst vorgesehen, nach Ostern endet. Hierzu bemerkt der Vizepräsident Jugend, Patrick Puls, dass es dem Verband ein Anliegen sei, dem „Corona-Jahrgang“ noch eine Chance zu geben, einige Spiele auszutragen.

„Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ich gehe aber nicht davon aus, dass wir aufsteigen wollen“, sagt Olaf Klein, Vorsitzender des Oberligisten HTV Hemer zum HV-Vorhaben. Allerdings macht er auch deutlich, dass er seinen Klub gerne wieder spielen sehen würde. „Das benötigt natürlich einen Vorlauf, die Spieler sind seit November raus“, so Klein weiter. Die Untätigkeit sei eine Katastrophe. Grundsätzlich versteht er die nun vorgestellten Regelungen, gerade zum Thema Aufstieg nicht. Am kommenden Dienstag will man sich auf der nächsten turnusmäßigen Vorstandssitzung beim HTV Hemer positionieren.

Auch Hennig Schierbaum, Trainer beim Landesligisten TV Lössel räumt ein, dass man über die HV-Vorschläge noch nicht ernsthaft nachgedacht habe. Grundsätzlich hält er aber nichts davon, die Ligen noch weiter vollzupacken. „Warum hakt man die Saison nicht einfach ab und sagt, im September geht es wieder los?“, fragt er, weiß aber auch, dass einige Vereine, die unbedingt hoch wollen, Druck auf den Verband ausgeübt haben dürften. Er hält die aktuellen Regelungen für überflüssig und betont: „Wichtig wäre, endlich mal wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können.“

Die Handballer auf Bezirks- und Kreisebene hatten sich zuvor schon positioniert. Hier sollte der Stichtag für den letztmöglichen Start der 14./15. März sein. Spielwart Volker Kreckler hält aber auch einen Beginn zwei Wochen später noch für möglich. Die beiden ausgefallenen Spieltage würden an das Programm angehängt. Bei ihm und seinen Mitstreitern liegt der Fokus aber darauf, dass sich die Sportler bewegen. Von den Aufstiegsplänen des HV hält er überhaupt nichts. „Das ist ein schlechter Scherz. Man stelle sich vor, plötzlich wollen alle aufsteigen, irgendwann müssten die Ligen ja auch wieder auf ein Normalmaß zurückgeführt werden“, gibt Kreckler zu bedenken. Auch eine Organisation des Spielbetriebs der anderen Mannschaften ist aus seiner Sicht nicht erforderlich. „Wenn die Vereine das wollen, sind sie in der Lage, Freundschaftsspiele zu organisieren“, ist er überzeugt.

In Kürze soll auf Kreisebene und für die daran hängende Bezirksliga Südwestfalen eine Regelung erarbeitet werden. Darauf ist man beim heimischen Bezirksligisten Letmather TV gespannt. Das man den Aufstieg in die Landesliga anstrebt, ist kein Geheimnis. „Wir warten ab“, sagt dann auch LTV-Geschäftsführer Stefan Brunswicker, aber letztlich hängt ohnehin alles von den Restriktionen der Corona-Pandemie ab. Eine Gewähr für eine vom HV Westfalen geplante Saison zwischen Ostern und Pfingsten gibt es definitiv nicht.