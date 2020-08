3:5! Kleve verkauft sich in Straelen nach der Pause teuer

Straelen. Im Testspiel beim Regionalliga-Rückkehrer SV Straelen erzielte Oberligist 1. FC Kleve in der zweiten Halbzeit drei Tore in 22 Minuten.

Niederlagen haben auch gute Seiten. Das stellte sich nach dem 3:5 (0:2) im Test beim Regionalliga-Rückkehrer SV Straelen für die Oberliga-Fußballer des 1. FC Kleve heraus. „Unabhängig vom Ergebnis war das ein richtig guter Test. Straelen hat uns in allen Bereichen gefordert. Aber die Jungs haben es dennoch stark gemacht“ sagte FC-Trainer Umut Akpinar. Der Übungsleiter bot mit Nedzad Dragovic und Ryo Terada zwei Akteure mit Vergangenheit im Straelener Trikot auf.

Für die Gastgeber traf Mittelfeldspieler Aaram Abdelkarim nach elf Minuten zur Führung traf. Kaito Mizuta hatte sich trickreich auf der rechten Seite freigespielt und ins Zentrum geflankt, wo Abdelkarim unhaltbar einköpfte.

Ein prägendes Element der Partie waren die für ein Testspiel ungewöhnlich häufigen Zweikämpfe an der Schmerzgrenze und verbalen Scharmützel zwischen den Spielern. Gleich mehrmals musste Schiedsrichter Cedric Gottschalk zur Gelben Karte greifen.

0:4-Rückstand nach 53 Minuten

Offensiv gefährlicher agierte aber weiter die Mannschaft von SVS-Interimstrainer Benedict Weeks. Cagaty Kader (34.) hätte für eine höhere Führung sorgen müssen. Besser machte es Konstantin Möllering (43.) nach Vorarbeit von Kader. Aus kurzer Distanz ließ er Kleves Torwart Ahmet Taner keine Chance.

Wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter für den Regionalligisten. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Innenverteidiger Adli Lachheb (47.), von Stadionsprecher Norbert Peters als „Flugturm“ geadelt, zum 3:0 ein. Die Gastgeber agierten immer leichtfüßiger. Der Japaner Kaito Mizuta (53.) erhöhte aus wenigen Metern nach Vorarbeit von Jannik Stevens.

Drei Tore in 22 Spielminuten

Für den Anschlusstreffer sorgte Nedzad Dragovic nach 64 Minuten per Foulelfmeter zum 1:4-Zwischenstand. Pascal Hühner (82.) brachte den 1. FC Kleve gar noch näher an den Favoriten heran. Der SV Straelen stellte das Fußballspielen im zweiten Durchgang bisweilen ein. Die Folge: FC-Nachwuchsakteur Christian Emmers (86.) gelang per abgefälschtem Schuss aus dem Rückraum gar noch das zwischenzeitliche 3:4. Im Gegenzug aber stellte Cagatay Kader (87.) den Vorsprung wieder her.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit nochmal richtig einen draufgelegt. Die Intensität war hoch, dennoch haben wir sehr viele Chancen herausgespielt. Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft“, sagte Kleves Übungsleiter Umut Akpinar nach dem Schlusspfiff.

Neuer Trainer beim SV Straelen

Die nächste Partie wartet am kommenden Dienstagabend auf seine Elf. Dann geht es im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den Oberliga-Konkurrenten 1. FC Bocholt. Der SV Straelen testet am Samstag ab 15 Uhr gegen den niederländischen Zweitligisten NEC Nijmegen. Tags darauf soll auch offiziell werden, wer der neue Trainer beim Regionalligisten wird.

Am Mittwochabend nahm Michele Lepore auf der Tribüne neben SVS-Präsident Hermann Tecklenburg Platz. Im August 2019 war er überraschend als Trainer des Essener Oberligisten FC Kray zurückgetreten. Seitdem befindet sich der 37-Jährige auf Vereinssuche.