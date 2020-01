Kleve. Beim Trainingsstart des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve fehlt ein Trio, ein anderes mischt dafür wieder mit. Das Ziel ist klar.

Akpinars Parcours sorgt beim 1. FC Kleve für rote Köpfe

Dass die Zeit einen relativen Charakter hat, bewiesen die Protagonisten des Oberligisten 1. FC Kleve am Mittwochabend eindrucksvoll. Für den Trainingsauftakt hatte Trainer Umut Akpinar seinen Kickern einen Parcours aufgestellt, der ihnen körperlich alles abverlangte. Zwanzig Minuten müssten sie diesen bestreiten, kündigte Akpinar an.

Doch schon nach wenigen Zeigerumdrehungen äußerten die ersten Spieler die Vermutung, diese Zeit sei längst vorüber. Und nicht nur das: Akpinar schien größte Freude damit zu haben, die Übung in die Länge zu ziehen. Während sich sogar die athletischsten Oberliga-Akteure mit tiefrotem Kopf und lautstarker Brustatmung über den Kunstrasenplatz am Bresserberg schleppten, lächelte Akpinar schelmisch mit Blick auf sein Werk.

„Ihr verschenkt hier nichts an Energie“

So könnte man behaupten: Es ist alles beim Alten. Akpinar schleift, die Mannschaft zieht mit. Zumindest das Gros der Mannschaft. Mit Schlussmann Ahmet Taner, Spielführer Fabio Forster und Mittelfeldantreiber Luca Plum stoßen drei Kicker nämlich erst später zur Wintervorbereitung.

Ein modischer Trend ist dem jüngsten Treiben auf dem Feld übrigens auch zu entnehmen: Es gibt kaum mehr Spieler, die sich der Multifunktionskleidung unter Trikot und Hose entziehen. „Ihr verschenkt hier nichts an Energie“, rief Akpinar der Gruppe zu.

Kleve und Region Die Testspiele Der 1. FC Kleve hat folgende Freundschaftsspiele vereinbart: FC Remscheid (19. Januar/H), SV Sonsbeck (22. Januar/A), SV Nütterden (26. Januar/A), Westfalia Gemen (29. Januar/H), SV Schermbeck (2. Februar/H).

In diese sind drei Spieler zurückgekehrt, die in der Hinserie über weite Strecken außen vor waren. Einer von ihnen ist Marvin Ehis: Der Außenbahnakteur kam im Sommer mit Innenverteidiger Leslie Rume vom Landesligisten TuS Fichte Lintfort. Doch noch bevor er seine neuen Kollegen in der Kreisstadt kennenlernen konnte, riss er sich das Kreuzband und fiel folglich über die gesamte Dauer der Hinrunde aus.

Auch Abdullo Saidov ist wieder dabei. Der Tadschicke, in der vergangenen Saison noch Dauerbrenner auf der defensiven Außenbahn, war knapp ein halbes Jahr ob eines gebrochenen Arms ausgefallen. Zum Finale der Hinrunde hatte er bereits in vier Begegnungen Spielpraxis bei der Bezirksliga-Zweitvertretung gesammelt.

Hermsen nach Schulter-OP: „Ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr“

Zudem ist Nils Hermsen wieder ins Training eingestiegen. Er ist von seiner Schulter-OP genesen. „Ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr“, sagte der Linksverteidiger im Zuge des Trainingsaufgalopps. Über das Trio sagt Trainer Akpinar: „Wir gehen vorsichtig mit ihnen um.“ Einzig Angreifer Andre Trienenjost fällt weiterhin verletzt aus.

Zwei neue Gesichter wurden dann aber doch gesichtet. Es sind die der A-Jugendlichen Leander Derksen und Marten Albrecht. „Die Jungs werden die ganze Vorbereitung mitmachen. Sie müssen noch viel lernen, sich vor allem an die Härte gewönnen“, sagt Akpinar.

Mittelfeldspieler Albrecht und Innenverteidiger Derksen waren schon bei den Stadt- und Kreismeisterschaften Mitglied des rot-blauen Tross und hinterließen bleibenden Eindruck. Bei beiden Turnieren triumphierte der 1. FC Kleve, allzu hoch hängt Akpinar diese Erfolge jedoch nicht: „Das ist schön für unseren Verein, schön für die Jungs. Für uns stand die Verletzungsfreiheit allerdings im Vordergrund. Unser Fokus liegt ganz auf dem Liga-Alltag.“

Klassenerhalt früher klar machen

In diesem scheint das Ziel für die Rückrunde klar: Der Klassenerhalt soll eher perfekt gemacht werden als in der vergangenen Saison. Damals zitterten die Rot-Blauen bis zum vorletzten Spieltag.

Der Blick auf die Tabelle aber verrät: Die Akpinar-Elf ist auf einem guten Weg. Der 1. FC Kleve steht zwar nur auf Tabellenplatz dreizehn, auf den ersten Abstiegsplatz beträgt der Vorsprung allerdings komfortable elf Punkte.