1:7 - harte Landung der SpVg Olpe nach zwei Siegen zum Start

Böse erwischt hat es die SpVg Olpe am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga. Nach zuletzt zwei Siegen bezog die Elf vom Kreuzberg bei in Hagen 1 eine 1:7-Klatsche.

FSV Gerlingen – SV Germania Salchendorf 3:1. Ohne Trainer Dominik Dapprich, der von seinem „Co“ Steffen Langenbach vertreten wurde, konnte der FSV Gerlingen den ersten Saisonsieg feiern. Louis Häner traf nach 25 Minuten zur Führung für die Gastgeber. Johannes Ledig, vor der Saison aus der Jugendabteilung des FV Wiehl gekommen, sorgte kurz vor Ende des ersten Durchgangs für einen komfortablen Pausenstand (39.). Nach Wiederbeginn erwischte Gerlingen einen Traumstart. Erneut war Ledig zur Stelle (46.). Die Gäste verkürzten zwar durch Jasmin Cehajic (90+4.) noch auf 1:3, bleiben aber nach drei Spielen punktlos. Der erste Sieg kam womöglich genau zum richtigen Zeitpunkt für die Bieberg-Elf, die nach dem Pokalspiel beim B-Kreisligisten TV Rönkhausen auf den SV Brilon und den starken Aufsteiger SF Ostinghausen trifft. Zwei Mannschaften, die gut aus den Startlöchern gekommen sind.

FSV Gerlingen: Linker – Pischel, Schmidt, Dreisbach, Uzun (69. Rademacher), Sallauka (63. Jokiel), Mack, Klosa, Ledig (88. Hofmann), Schierz, Häner (57. Özer).

SpVg Hagen 11 – SpVg Olpe 7:1. Die SpVg Hagen 11 bezwang die SpVg Olpe deutlich mit 7:1. Durch Tore von Kasim Osmic (13.), Tim Capeller (27.) und Jan Niklas Jacoby (29.) lagen die Kreisstädter bereits nach einer halben Stunde deutlich zurück. Jannik Buchen verkürzte zwar nach Vorarbeit von Michel Schneider auf 1:3 (40.), es sollte jedoch das einzige Erfolgserlebnis bleiben. Noch vor der Pause stellten die Hausherren den alten Abstand durch Kevin Leifels wieder her, ehe im zweiten Durchgang zunächst Haris Jaganjac doppelt (49., 56.) und schließlich der eingewechselte Kingsley Kanayo Nweke zum Endstand traf (89.). Für die SpVg. Olpe geht es nach der ersten Niederlage bereits am Donnerstag im Kreispokal zu Bezirksligist VfR Rüblinghausen zum Kreispokal, ehe am Sonntag der SC Drolshagen ins Kreuzbergstadion kommt.

SpVg Olpe: Sauermann – Oleschuk (46. Yilmaz), Schulte, J. Buchen (57. Koyun), Schneider (70. Gingter), Klein (46. Maatalla), Wilke, Weber, Inal, Buchen, Dimoulas (80. Cifuentes).

