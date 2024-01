1000 Würste, 100 Helfer beim Masters

„We are the Champions!“ Drei Wochen nach ihrem Stadtpokalsieg in der Realschulhalle tritt die SpVg Olpe an gleicher Stelle zum Hallenmasters an.

Olpe Hört man sich so um, dann scheint es, als könne das Fußball-Masters des Kreises Olpe zwei Hallen mit Zuschauern füllen.

Das Interesse am Spektakel am kommenden Sonntag ab 12 Uhr in der Realschulhalle jedenfalls ist riesengroß. Dass der Hallenkick im Kreis Olpe boomt, haben die Qualifikationsturniere in den sieben Kommunen schon gezeigt. Alle Veranstaltungen fanden vor vollen Tribünen statt. Logisch, dass es beim Höhepunkt, wenn die sieben Pokalgewinner aus Stadt- und Gemeinde plus Oberligist und Titelverteidiger SG Finnentrop/Bamenohl aufeinanderprallen, nicht anders sein kann. Dieser Winter-Höhepunkt findet mittlerweile zum 34. Mal statt, der Sponsor die Krombacher Brauerei hat dieses Event von Beginn an begleitet.

Masters-Spielplan Vorrunde

12.30 Gerlingen - Brachthausen

12.25 Olpe - FC Lennstadt

12.50 Attendorn - Drolshagen

13.15 Fin/Bam. - Heggen

13.40 Drolshagen - Gerlingen

14.05 Heggen - Olpe

14.30 Brachth/W. - Attendorn

14.55 Lennestadt - Fin./Bam.

15.20 Gerlingen - Attendorn

15.45 Olpe - Fin./Bam.

16.10 Drolshagen - Brachth./ W.

16.35 Heggen - Lennestadt

17.10 1. Halbfinale

17.35 2. Halbfinale

18.10 Neunmeterschießen Platz 3

18.30 Uhr Finale.

Der SC Drolshagen als Ausrichter wird das Turnier am kommenden Sonntag stemmen, wie auch schon die Kreismasters der A- und B-Junioren am Samstag, insgesamt ein herausforderndes Wochenende für den Klub vom Buscheid. Die Planungen sind im vollen Gange. So ist der Stand der Dinge.

Zuschauer

Die acht Teilnehmer werden große Fangruppen mobilisieren. „Der SV Heggen will mit einem Bus kommen“, informierte Domenik Vitale, Sportlicher Leiter des SC Drolshagen, Gleiches gilt für den anderen Kreisliga-Vertreter, den SV Brachthausen/Wirme. Der hatte bei seine letzten Mastersteilahme 2018 - damals noch als C-Kreisligist – in Attendorn für mächtig Stimmung gesorgt., Auch Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl oder Landesligist FSV Gerlingen, der es bis zum Turnier nur eine Anfahrt „um die Ecke“ hat, dürften viele Anhänger mitbringen. Noch näher hat es die SpVg Olpe. Sie feierte in gleicher Halle vor drei Wochen die Stadtmeisterschaft und damit die Qualifikation für das Masters.

Eintritt

„Offiziell ist die Halle auf 600 Personen ausgelegt“, informierte Domenik Vitale, „wir haben acht Mannschaften, die mit etwa 15 Leuten, dann sind die ersten hundert Plätze schon weg.“ Für die restlichen etwa 500 Plätze laute das Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst,“ so Vitale. Der SC Drolshagen kann keine Eintrittskarten ausgeben, „wir sind ja nicht der Veranstalter, sondern der FLVW-Kreis. Alles was mit Eintritt zu tun hat, läuft über den. Wir können also keine Kontingente an Vereine verteilen.“ Der SCD überlegt, den Kassenbereich in einem kleinen Pavillon für dem Eingang unterzubringen, um das Gedränge im Durchgang zu entzerren.

Es tut uns leid für diejenigen, die nicht mehr reingelassen werden können. Aber Sicherheit hat Vorrang. Domenik Vitale, Sportlicher Leiter des Masters-Ausrichters SC Drolshagen

Sicherheit

Ordner sind vorgeschrieben. „Die haben wir natürlich vor Ort,“ kündigte Domenik Vitale an. Falls mal deeskalierende Maßnahmen notwendig sind, etwa wenn Fans nicht mehr in die Halle gelassen werden, weil die Zuschauerplätze voll sind. „Wir können ja auch nicht für jeden, der rausgeht, um mal eben eine zu rauchen, einen anderen reinlassen, dann wäre die Halle irgendwann überfüllt.“ Das will der SC Drolshagen verhindern, denn: „Wenn was passiert, will man ja nicht in der Verantwortung stehen, und die Suppe auslöffeln müssen,“ so das nachvollziehbare Argument des Sportlichen Leiters, „es tut uns leid für diejenigen, die nicht mehr reingelassen werden können. Aber Sicherheit hat Vorrang.“ Sollten nach der Gruppenphase, wenn sich das Achter-Feld halbiert, Schlachtenbummler auf den Heimweg machen, „dann können wir auch wieder Leute reinlassen. Jens Scholemann ist für den Kassenbereich zuständig. Sollte ich drinnen mitkriegen, dass die Plätze nicht mehr voll sind, würde ich Jens die Info geben: Kannst wieder Leute reinlassen.“

Helfer

100 Helfer sind im Einsatz. Der ganze Verein packt mit an. Die erste Mannschaft übernimmt bei den Jugendturnieren am gesamten Samstag den Grillservice. Am langen Samstag, denn wir reden von zwei Turnieren hintereinander. Bereits am Freitag, nach ihrer Trainingseinheit, werden die Landesligafußballer das Zelt vor der Halle in Olpe aufbauen. Auch Freunde und Bekannte, die vom SC Drolshagen mal angesprochen worden sind, packen mit an. „Die Manpower für ein solches Wochenende zusammen zu bekommen, ist nicht so einfach. Aber die kleinen Lücken, die noch da sind, sollten bis zum Wochenende gefüllt sein“, strahlte Domenik Vitale, Sportlicher Leiter des SC Drolshagen, Zuversicht aus. Er zitiert Trainer der ersten Mannschaft: „Michael Kügler sagte: ,Ich habe noch nie gesehen, dass ein Schichtplan so schnell voll war.‘ Die Erste hat sich schnell selbst eingeteilt, auch die Damen eins und zwei und die Zweite.“ Bemerkenswert: Die Zweite hat ihr Testspiel gegen den VfR Rüblinghausen II angesagt, um mithelfen zu können. Die Reserve wird am Sonntag helfen, auch die Damen. Sie haben ihr Spiel, vorverlegt, damit sie zur zweiten Schicht in der Halle sein können. Auch die A-Junioren und Eltern der B-Junioren packen mit an.

Da ist da Ding: B-Kreisligist SV Brachthausen/Wirme bejubelt den Gemeindepokalsieg in Kirchhundem. Foto: Michael Meckel

Essen und Trinken

1000 Würste hat der SC Drolshagen für beide Turniertage geordert. Wenn die nicht alle aufgesessen werden, dann ist das, um beim Thema zu bleiben, wurscht. Domenik Vitale: „In Kürze startet die Saison, die restlichen Würste würden am Buscheid sicher gut weggehen.“ Wer den Buscheid kennt, weiß, dass es dort an nichts fehlt. Jürgen Sack kümmert sich ums Essen, Christian Meinerzhagen um die Getränke, „und mit Getränke Reese haben wir seit Jahren einen zuverlässigen Partner, der sich gut auskennt“, ergänzte Domenik Vitale. JUnd wenn’s Nachschub braucht - liegt der Getränkemarkt nicht weit weg. Das gilt auch für SC-Hauptsponsor Dornseifer, wenn es ums Essen geht. Wie schon beim Olper Stadtpokalturnier wird auch am Sonntag ein Essen-Zelt vor der Halle aufgebaut, 30 Quadratmeter groß. Dort wird gegrillt und Kuchen verkauft. „Dahl/Friedrichsthal als Gastgeber vom Stadtpokal hat das gut gelöst.“

