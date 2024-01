31 Jahre keine Sitzung ohne Michael Pape

Helden Als Geschäftsführer Torben Gabriel beim FSV Helden Joachim Schlüter begrüßte, ahnten einige, dass auf der Versammlung etwas Besonderes anstehen musste.

Sie sollten Recht behalten, denn der FLVW-Vorsitzende des Kreises Olpe durfte an diesem Abend gleich zweimal die Ehrennadel in Gold verleihen. Fußball-Obmann Michael Pape verabschiedete sich nach 31 Jahren als Beisitzer aus dem Vorstand. „Es wird berichtet, dass du keine einzige Vorstandssitzung verpasst hast“, so Torben Gabriel, „egal was anstand, du bist immer vorweg gegangen und hast dich bereiterklärt anzupacken.“

Die Jubilare 25 Jahre: Dennis Bendoreitis, Benjamin Bicher, Florian Cramer, Timon Doblun, Daniel Eickhoff, Maximilian Vogt 40 Jahre: Andreas Klauke 50 Jahre: Georg Gabriel, Thomas Groß, Wolfgang Lemke, Peter Quinke, Gerhard Rath, Bernhard Rüenauver, Hans-Jürgen Schnepper, Stephan Schulte

Auch Martin Köper, der nach seinem emotionalen Abschied als 1. Vorsitzender zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht selbst durch den Abend führte, ließ es sich nicht nehmen, noch einige Worte an seinen langjährigen Vorstandskollegen zu richten: „Ich war ja schon oft auf dem Sportplatz. Aber du, Michael, warst wirklich immer da, wenn du nicht gerade mit deinen Schalkern den UEFA-Cup gewonnen hast.“

FLVW-Gold für Franz-Josef Quinke

Auf Antrag des Ehrenvorsitzenden Köper wurde Michael Pape einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt. Joachim Schlüter verlieh ihm die FLVW-Ehrennadel in Gold. Über diese hohe Auszeichnung durfte sich auch Franz-Josef Quinke freuen, der schon vor einem Jahr aus dem Vorstand ausgeschieden war. 30 Jahre machte er sich als Platzkassierer in der FSV-Arena verdient und ist auch beim LC Attendorn seit Langem eine feste Größe.

Du warst wirklich immer da, wenn du nicht gerade mit deinen Schalkern den UEFA-Cup gewonnen hast. Martin Köper, Ehrenvorsitzender des FSV Helden, an die Adresse des neuen Ehrenmitglieds Michael Pape

Weniger Grund zur Freude gab es beim Thema Sportplatzsanierung. Eigentlich war die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Schulstraße für den Sommer 2024 angesetzt. Bereits Ende 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung, eine Art Platzhalter für anstehende Projekte, in den Haushalt für 2024 eingebracht.

Doch Anfang Dezember erreichte den FSV die Hiobsbotschaft aus dem Rathaus, dass eine Sanierung aufgrund der angespannten Haushaltssituation nicht in Frage kommt. Der Vorstand bedauert diese Entscheidung besonders mit Blick auf den bereits betriebenen Aufwand: Gespräche mit Vertretern aus der Kunstrasen-Branche, Platzbegehungen bei anderen Verein, die in letzter Zeit erneuert wurden.

„Diese zahlreichen ehrenamtlichen Vorbereitungsstunden sind teilweise hinfällig, da sich der Kunstrasenmarkt stetig wandelt und viele Gespräche mit Firmen erneut geführt werden müssen“, betonte Geschäftsführer Torben Gabriel und dankte ausdrücklich den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Ulrich Keine, Martin Köper und Günter Schulte, die das Projekt weiter begleiten werden. „Mit so viel Erfahrung kann ja eigentlich gar nichts schiefgehen“, teilte auch Joachim Schlüter die Heldener Enttäuschung. Gabriel: „Wir versprechen, bei diesem Projekt ständig am Ball zu bleiben und gemeinsam mit Stadt und Politik eine schnelle und zufriedenstellende Lösung zu erwirken.“

Zusammenlegung war richtig

Marius Pulte, Ressortleiter Spielbetrieb, blickte auf die sportlichen Ereignisse im vergangenen Jahr zurück. Die erste Mannschaft verpasste den Aufstieg aus der Kreisliga C im Sommer deutlich, ist aber in der laufenden Spielzeit im Rennen um den ersten Platz dabei. Im Kreispokal schied der FSV Helden erst im Elfmeterschießen gegen den FC Lennestadt aus, beim Hallenstadtpokal landete man auf einem beachtlichen vierten Platz. Die Reserve beendete die erste Saison als SG Helden/Dünschede II auf Platz fünf der Kreisliga D und kann nach dem „Aufstieg“ auch in der neuen dreigleisigen Kreisliga C gut mithalten. „Die Zusammenlegung war die richtige Entscheidung“, bilanzierte Pulte. Die Altliga musste sich zwar erneut früh aus Kreispokal verabschieden, feierte aber vor wenigen Tagen den Sieg beim Hallenstadtpokal in der Attendorner Rundturnhalle. Dort waren zuvor auch die A- und C-Junioren erfolgreich, wie der Jugendvorsitzende André Springob berichtete.

Die Vorsitzenden der Abteilungen Breitensport und Frauenturnen berichteten kurz und knapp über zurückliegende und anstehende Termine sowie ihr Sportangebot. Beide Abteilungen durften sich im vergangenen Jahr über leichten Mitgliederzuwachs freuen.

