375 Kinder und Jugendliche meistern das Sportabzeichen

Attendorn. 375 Kinder und Jugendliche aus Attendorn haben 2022 ihre Fitness bewiesen und das Sportabzeichen bestanden. Die Vereine und Schulen mit den anteilig meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden jetzt mit Preisgeldern belohnt. Diese überreichte der Stadtsportverband Attendorn gemeinsam mit der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem.

Vier Vereine und drei Schulen aus Attendorn hatten die Abnahme des Sportabzeichens im vergangenen Jahr angeboten. Das belohnte die Sparkasse jetzt mit Preisgeldern. Die Zahl der bestandenen Sportabzeichen in Relation zur Mitgliederzahl des Vereins bzw. zur Gesamtschülerzahl der jeweiligen Schule bildete die Grundlage für die Ausschüttung. Die Preisgelder überreichte Firmenkundendirektor Dirk Stenger jetzt in der Geschäftsstelle in Attendorn. Gemeinsam mit Sandra Schulte vom Stadtsportverband lobte er den Einsatz der Kinder und Jugendlichen sowie der Schulen und der Vereine: „Sport ist wichtig für die Gesundheit, das soziale Miteinander und die Gemeinschaft. Daher liegt unserer Sparkasse die Sportförderung sehr am Herzen.“

Gewinner auf Vereinsseite wurde der Schwimmclub Schwarz-Weiß, der 150 Euro Preisgeld bekam. Der FSV Helden nahm als zweitplatzierter Verein 100 Euro entgegen. 50 Euro gehen an den LC Attendorn. Vierter Verein im Bunde war der TV Attendorn.

Bei den Schulen setzte sich das St.-Ursula-Gymnasium durch. Hier legten 284 der insgesamt 702 Schülerinnen und Schüler die Prüfungen zum Sportabzeichen ab – eine tolle Quote von über 40 Prozent. Für diese tolle Leistung bekam das Gymnasium 400 Euro. Die Hanseschule freute sich an Position zwei über 200 Euro. Die St.-Ursula-Realschule komplettierte die teilnehmenden Schulen.

