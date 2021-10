47 Tore - A-Kreisligisten liefern Offensivspektakel ab

RW Ostentrop gewinnt das Auswärtsspiel am Wiesengrund deutlich mit 4:0. In dieser Szene versucht der Elsper Jannis Meding (blaues Trikot) den Ball gegen Martin Franke zu behaupten.

Kreis Olpe. Mehr als fünf Tore fallen am Sonntag im Schnitt pro Partie. Dabei meistens recht einseitig verteilt.

Am 7. Spieltag der Fußball-Kreisliga A hat GW Elben nach fünf sieglosen Spielen wieder drei Punkte geholt. Einen deutlichen Sieger gab es im Spitzenspiel am Ohl.

FC Lennestadt II - SV Dahl/Friedrichsthal 4:1 (3:0). Durch einen 4:1-Heimerfolg gegen den SV Dahl/F. bleibt der FC Lennestadt II an der Tabellenspitze. Durch zwei schnelle Tore von Yevhen Kutsev (9., 17.) stellte die Reserve aus Lennestadt frühzeitig die Weichen auf Sieg. In der 20. Minute sorgte Jakob Vollmert mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. Lukas Zöllner schraubte den Vorsprung nach 53 Minuten auf 4:0 für die Hausherren hoch. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Christopher Krohn sechs Minuten vor dem Ende.

SV Heggen - FSV Gerlingen II 8:1 (4:1). Der SV Heggen ließ dem FSV Gerlingen II beim klaren 8:1-Heimerfolg keine Chance. Die Tore für den Tabellenzweiten erzielten Rafael Löb (17., 44.), Jona Bialowons (38.), Pascal Wilhelm (45.), Christopher Baltes (47.), Tony Sunday (53.), Felix Dornseifer (68. per Eigentor) und Paul Feling (86.). Den einzigen Treffer für die Gäste erzielte Johannes Heine (31.). Rafael Löb, erfolgreichster Torschütze des SV Heggen baute seine Bilanz auf 11 Tore aus.

SSV Elspe - RW Ostentrop/Schönholthausen 0:4 (0:1). Der SSV Elspe kassierte nach zwei Siegen eine deutliche 0:4-Niederlage gegen RW Ostentrop/S. Durch die Tore von Tim Krengel (36.) und Nicolai Schmitz (69.) führten die Gäste nach 69 Minuten mit 2:0. Die Schlüsselszene in dieser Partie war in der 75. Minute die Gelb/Rote Karte für den SSV Elspe. Danach hatte die Elf von Wolfram Wienand leichtes Spiel und baute die Führung durch Mathis Vieregge (80.) und erneut Nicolai Schmitz (86.) zum 4:0 aus.

SF Dünschede - SG Kirchveischede/Bonzel 1:5 (1:0). Marius König, Sprecher der SF Dünschede zog nach der 1:5-Heimniederlage Bilanz: „In der ersten Hälfte haben wir noch gut mitgehalten, danach hat uns der Gegner überrumpelt.“ Die Führung für die Sportfreunde durch Felix Fecker (37., per Strafstoß) drehten die Gäste in der zweiten Hälfte in ein 5:1 um. Sven Mrnka (53.), Lars Hoffmann (62., 73., 76.) sowie Dominik Allebrodt (66.) waren die erfolgreichen Schützen der SG.

SV Türk Attendorn - FC Kirchhundem 6:2 (3:2). Bilal Demirci, Sprecher von Türk Attendorn freute sich nach zwei Niederlagen über den 6:2-Sieg: „Das war ein hochverdienter Sieg für uns. Das Ergebnis hätte noch deutlich höher ausfallen können.“ Die Hausherren starteten mit einem frühen Tor durch Hidayet Köser (2.) gut in die Partie. Ein verschossener Elfmeter an die Latte hätte das 2:0 bedeutet. Danach schlugen die Gäste durch Bruno Goncalves (20.) und Stefan Ivo (30.) zum 1:2 zurück. In der zweiten Hälfte drehten dann Ahmet Kalkan (35.), Volkan Kücükpehlivan (36., 87.), Abdulkadir Tuncdemir (71.) und Hidayet Köser (89.) den Spielstand.

FC Langenei/Kickenbach - SG Hützemert/Schreibershof 3:2 (0:1). Nach der Gästeführung durch Timo Halbe (5.), hatten die Hausherren durch David Richters verschossenen Strafstoß an den Pfosten (25.) noch die beste Möglichkeit. Nach dem Wechsel steigerte sich der FC Langenei und erspielte sich durch Jannik Saul- Tiggers (52.), Adrian Fuhlen (66.) und Luca Neuhaus (73.) eine 3:1-Führung. Robert Thiele verkürzte kurz vor dem Ende noch auf 2:3 (84.). Markus Kleff, Sprecher des FC Langenei/K. zog ein Fazit nach Spielende: „Aufgrund der Leistungssteigerung war es ein verdienter Sieg für uns.“

GW Elben - SC LWL 05 II 5:0 (2:0). Michael Clemens, Sprecher von GW Elben war nach dem 5:0-Sieg erleichtert: „Das war nach fünf sieglosen Spielen ein ganz wichtiger Sieg für uns.“ Mit zwei Toren von Jannik Rademacher (3., 22.), Dominik Zimmermann (66.), Lukas Huckestein (69.) und Jurij Betche (74. per Strafstoß) war der 5:0-Heimsieg von GW Elben perfekt.

FC Möllmicke - TuS Lenhausen 5:0 (2:0). Nach drei Spielen ohne Sieg hat der FC Möllmicke gegen den TuS Lenhausen wieder drei Punkte eingefahren. Die Hausherren erspielten sich in der ersten Hälfte durch Nico Stettner (38.) und Florian Richstein (41.) eine bequeme 2:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang sorgte Lukas Ohm mit seinem Tor zum 3:0 (62.) für die Entscheidung. Den 5:0-Sieg machten Florian Richstein (82.) und Tunc Adigüzel (85.) komplett.