Alina Hoberg: Gutes Timing in der Staffel - und beim Rückflug

Olpe. Alina Hoberg (18), Leichtathletin aus Olpe hatte sich entschlossen, nach dem Abitur ihre Zelte in den USA aufzuschlagen.

Es muss schon eine besondere Athletin sein, wenn sie aus dem rund hundert Kilometer entfernten Louisville in Kentucky vom Flughafen abgeholt und zu ihrem neuen Studienort Lindsey Wilson College gebracht wird. Wertvolle Fracht hatte der Leichtathletik-Trainer des Colleges an Bord: Alina Hoberg. Die 18-jährige Leichtathletin aus Olpe zog es nach dem Abi in die USA.

Und sie hatte klare Vorstellungen: „Sport ist meine Leidenschaft. Ich möchte diese Leidenschaft auch in meinem späteren Beruf nutzen.“ Das Stipendium für ein komplettes Vollstudium „Sport“ und „Sportmanagement“ ist für vier Jahre vorgesehen. Abschluss: Bachelor. „Was dann kommt? Da fließt noch viel Wasser die Bigge runter.“ Sie verdankt die finanzielle Unterstützung für Unterkunft und Verpflegung einschließlich Lernmittelfreiheit außergewöhnlichen Vorleistungen.

Sportliche Meriten im Rucksack

Zum einen ist da ein sehr gutes Abi-Zeugnis mit einer Eins vor dem Komma. Zum anderen, und das ist wohl noch wichtiger, sind es die außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten der 18-jährigen Sprinterin vom Skiclub Olpe. Sie ist zweifache Deutsche Jugendmeisterin (U16 und U18) mit der 4x100-Meter-Staffel, dazu kommt eine weitere Silbermedaille 2019 bei der U18-DM in Ulm. Gerade die Staffel verlangt ein hohes Maß an Sozialkompetenz und viel Feinabstimmung mit den Kolleginnen. Es ist aber vor allem ihre Schnelligkeit, die zu den großen kollektiven Erfolgen beitrug.

Mit diesen sportlichen Meriten im Rucksack saß sie nun im Auto des neuen Trainers – und der wusste ja, was er im Wagen mit sich führte. „Wir hatten schon während der Abi-Zeit immer wieder Kontakt per Skype. Da kam schon viel Vorfreude auf.“ Im August ging’s dann im Flug – „Den mussten wir aber selbst bezahlen“ – vom „Fraport“ Frankfurt über Dallas nach Louisville, wo sie der neue Coach für Track and Fields in Empfang nahm.

62 Prozent wählen Trump in Kentucky

Im Trump-Bundesstaat Kentucky – rund 62 Prozent wählten Trump – sah sie sich mit vielen Trump-Fahnen konfrontiert, aber „außer den Fähnchen habe ich nicht viel vom Wahlkampf mitbekommen. Dennoch: etwas informiert habe ich mich schon. Aber es wurde relativ wenig auf dem Campus darüber gesprochen. Wir hatten Wichtigeres zu tun.“

Was war denn so wichtig? Eine solche Frage ist eigentlich mehr rhetorisch. Man kann sie sich zumindest ansatzweise selbst beantworten. Und wie lief es denn unter Coronabedingungen ab? „Naja, im ersten Semester gab es viel Theorie wie Einführung in die englische Sprache, Mathe und vor allem us-amerikanische Geschichte. In den folgenden Semestern kommen dann die diversen Kurse in Sportmanagement, die meist bis in den späten Mittagsbereich gehen.“

Nachmittags war dann Training angesagt, so ab 15, 16 Uhr, jeweils eineinhalb bis zwei Stunden. Und das vier Mal pro Woche. „Danach blieb noch genügend Zeit für Hausaufgaben.“ Schließlich standen auch Klausuren auf dem Plan. Online? „Klar, aber Spicken war nicht möglich. Es gab einen speziellen Lockdown-Browser. Wir saßen zuhause, schrieben und der Prof konnte jeden Einzelnen von uns genau beobachten. Wenn der eigene Blick zur Seite ging, schrillten am anderen Ende, also beim Dozenten, die Alarmglocken. Abschreiben konnte man vergessen.“

Andere Trainingsmethoden

Die Sprinterin aus Olpe musste sich an andere Trainingsmethoden gewöhnen. „Wir mussten viel Kondition bolzen, lange Läufe. Erst gegen Ende des Semesters stand der Sprint im Fokus. Unsere Gruppe wurde in Langsprint, also 400 Meter, einerseits und Kurzsprint, bis 200 Meter, andererseits geteilt. Etwa zehn Mädels umfasste jede Gruppe. Außerdem gehört zu jeder Trainingseinheit auch eine Kraft-Einheit.“

Im Allgemeinen spielten sich die Trainingseinheiten im Stadion ab. Auch wenn die Breitenlage von Kentucky etwa der Region Siziliens entspricht, so empfand die Gast-Studentin aus Olpe Klima und Witterung eher „dem unsrigen entsprechend, der Sommer etwas wärmer“.

„Die Krafteinheiten haben wir in einem speziellen Kraftraum absolviert, der nur für die Athleten zugänglich war. Die Geräte musste man vor und nach Gebrauch desinfizieren und eine Maske musste ebenfalls die ganze Zeit getragen werden.“ Das Salz in der Suppe fehlte jedoch: der Wettkampf. „Das konnten hier nur die Langstreckler, die machten Crossläufe. Die Wettkampfatmosphäre habe ich schon sehr vermisst – und dann wohl auch ihre Staffelkameradinnen aus Olpe.

Uni ist recht überschaubar

Doch Studium hin, Sport her – die internationale Verständigung, der Aufbau sozialer Beziehungen, die Pflege neuer Freundschaften sind mittel- und langfristig vielleicht noch wichtiger als die berufliche Aus- oder sportliche Weiterbildung. „Ich wohne in einer WG mit einer Bosnierin zusammen, ebenfalls Leichtathletin. Wir profitieren auch sprachlich voneinander. Sie lernt Deutsch, ich Bosnisch.“

Es gibt sehr viele Angebote zur Aufnahme internationaler Kontakte. Studentinnen und Studenten aus aller Herren Länder begegnen sich hier. „Ich habe die ersten Monate an dieser kleinen Uni genossen, es ist recht überschaubar. Ich denke, dass all diese Erfahrungen sehr wichtig sind für mein weiteres Leben.“ Von diesem „weiteren Leben“ liegen zunächst mal dreieinhalb Jahre im Mittleren Westen vor ihr, Zeit genug, um ihren Horizont fernab des Sauerlandes auszudehnen.

Viele Seen, schöne Sonnenuntergänge

Möglichkeiten im Nahbereich gibt es vor allem, wenn die Tagespflicht erledigt ist. „Die vielen Seen in der Umgebung laden ein, frische Luft und den Sonnenuntergang zu genießen. Irgendjemand hat eine Gitarre dabei, es wird viel gesungen. Aber wir achten auf Abstand.“ Der Sonntag ist meist dem „Mexikaner“ vorbehalten. „Da gibt es vielfältige Angebote. Das amerikanische Essen kenne ich aus der Cafeteria, das reicht.“

Alina Hoberg bevorzugt gesunde Ernährung wie gegrilltes Gemüse, Hähnchen. „In der Stadt gibt es meist nur Fast Foods, nichts Gesundes.“ Also Hähnchen? Da gibt’s doch was in der Region: Kentucky Fright Chicken…? Doch jetzt is(s)t sie wieder zuhause, da haben andere Gerichte Priorität.

Gerade als Staffelläuferin muss die junge Expertin ein gutes Timing an den Tag legen. Ein zu frühes oder zu spätes Loslaufen kann die Medaille kosten. Ein gutes Timing hat Alina Hoberg aber auch vor dem Rückflug bewiesen. „Ich hatte Glück. Mitte November habe ich mich entschlossen, zurückzufliegen und musste nicht in Quarantäne.“ Für die Einreise ab 1. Dezember entschied die NRW-Regierung: Rückkehrer müssen abgeschottet werden.

„Wie ein verlängerter Arm des Trainers“

Für ihren Mentor und langjährigen Förderer Karl-Heinz Besting war Alina Hoberg viele Jahre Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes: „Verglichen mit Ballsportarten war und ist Alina für den Trainer so etwas wie ein verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Sie konnte ihre Staffelkameradinnen mitreißen, anspornen, motivieren und auch trösten.“