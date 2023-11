Alles ist angerichtet für ein würdiges Finale

Am „Birkendrust“ in Rüblinghausen findet am Dienstag das C-Juniorenfinale statt.

Rüblinghausen Das Kreispokalfinale der C-Juniorenfußballer am Dienstag, 21. November, bestreiten die wohl stärksten Mannschaften des Kreises Olpe.

In Rüblinghausen stehen sich ab 18 Uhr die JSG Dünschede/Helden/Grevenbrück C1 und die JSG Ottfingen/Wenden/Altenhof C1 gegenüber.

Beide Mannschaften ließen im Pokal und lassen auch in der Meisterschaft keinen Zweifel daran, was ihre Ziele sind. Im Pokal marschierten beide Mannschaften durch das Feld der Mitbewerber, alle Spiele wurden sehr überzeugend gewonnen. Hierbei erzielte die JSG DHG 23 Tore, die JSG OWA 25 Tore in jeweils drei Spielen.

In der Meisterschaft gewannen beide Teams alle Spiele, nur das gegenseitige Aufeinandertreffen endete hart umkämpft 1:1. Die JSG DHG belegt derzeit den 1. Platz vor der JSG OWA aufgrund einer außergewöhnlichen Tordifferenz von +69 nach neun Spielen.

Neue Spielidee

Sehr großen Anteil am bisherigen Abschneiden der Repetaler/Grevenbrücker Mannschaft hat der Attendorner Markus Prawitt. Der B-Lizenzinhaber hat die Mannschaft im Sommer übernommen und die erfolgreiche Arbeit von Vorgänger Giovanni Afragola und Andre Springob fortgeführt. „Markus hat mit vielen neuen Trainingsinhalten und neuer Spielidee die Mannschaft enorm weiterentwickelt“, so Jugendvorsitzender Andre Springob.

Auch bei der JSG OWA läuft alles nach Plan. Pierre Schürholz hat in den letzten Jahren eine technisch und taktisch sehr gute Mannschaft geformt. Letztes Jahr erst in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga gescheitert, knüpft man auch in dieser Saison nahtlos an die guten Leistungen der Vorsaison an.

Pierre Schüholz formt tolle Mannschaft

Dabei ist der Anteil von Arturo Rocha Enciso, Inhaber der Trainer-C-Lizenz, der seit dieser Saison mit Pierre Schürholz das OWA-Trainer-Team bildet und Patrick Jäkel (hoch in die B-Jugend) ersetzt, nicht hoch genug zu bewerten. „Arturo macht das sehr, sehr gut. Er wird die Jungs auf lange Sicht nochmal ein gutes Stück nach vorne bringen“, lobt B-Lizenzinhaber Pierre Schürholz. Ein spannendes Finale auf einem hohen Niveau sollte garantiert sein.

Arturo macht das sehr, sehr gut. Er wird die Jungs auf lange Sicht nochmal ein gutes Stück nach vorne bringen. Pierre Schürholz, Trainer der SG OWA, über seinen Trainerpartner Arturo Rocha Enciso

Beiden Mannschaften schätzen sich und mögen sich sogar - außerhalb der Duelle gegeneinander natürlich. So hatte die JSG DHG die JSG OWA letzte Saison im Saisonendspurt und in ihren Aufstiegsspielen von der Außenseite unterstützt. Eine tolle Sache, die so nicht allzu häufig im Fußball vorkommt. „Wir kennen uns mittlerweile schon so lange. Das ist einfach was zusammengewachsen!“, so Co-Trainer Andre Springob von der JSG DHG.

Trainer schätzen sich

Denn auch die Trainer schätzen sich sehr. „Andre und ich sind häufig in Kontakt, und ich finde es toll, wie er und sein Trainerteam die Truppe entwickelt haben. Nach unseren Spielen philosophieren wir immer gerne bei ein, zwei Bierchen“, sagt Pierre Schürholz. Beide sind sich einig: „Wir wollen ein gutes, sportlich faires Finale auf einem hohen Niveau. Wir hoffen, dass der Zuschauerrahmen dazu passen wird. Die Jungs haben es sich verdient.“

