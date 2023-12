Alter schützt vor Laufbegeisterung nicht

Elspe Günter Henze hat erst mit 45 Jahren das Laufen für sich entdeckt. Seitdem ist er auf den Strecken unterwegs.

„Je oller, desto doller“ – sagt der Volksmund nicht von ungefähr. Das Motto quietschfideler Rentner beschreibt eine gar nicht so seltene Lebensweise im fortgeschrittenen Alter: „Je älter sie werden, desto heftiger und verrückter wollen sie sich ausleben“. Diese und zahlreiche ähnliche Umschreibungen von aktiven Senioren findet man im Netz. Manche holen vielleicht so manche Aktivitäten im Herbst ihres Daseins nach, wollen sich auch noch „etwas“ beweisen.

Doch was soll sich Günter Henze aus Elspe beweisen? Er hat sich ja im ersten halben Jahrhundert seiner 73 Lenze nicht sonderlich sportlich betätigt. Doch plötzlich machte es „klick“ und er landete bei einem Fahrradhändler in Olpe. „Wollen Sie ein Bike für die Berge oder eins für Radwege?“ Unverständliches Schulterzucken beim damals 45-Jährigen. „Aber schon nach kurzer Zeit war mir klar, dass Biken in der Natur am schönsten ist“, erinnert sich der Zerspannungstechniker und es dauerte nur wenige Monate, bis ein neues Mountainbike sein Eigentum war.

Mehr zum Thema

Und schnell wollte er hoch hinaus. „Der Berg ruft“ nach Schmallenberg – und er fand bei Günter Henze mittlerweile nicht nur auf dem Bike Gehör, sondern auch in den Laufschuhen. Sieben Mal folgte er in Schmallenberg dem Ruf des Berges. Die 27 Kilometer schaffte der Spätberufene per pedes in gut zwei Stunden, und mit dem Bike über 47 Kilometer und 700 Höhenmetern blieb er sogar unter zwei Stunden.

10.000 Höhenmeter in sechs Tagen

„Mir waren dann die Sauerländer Berge einfach nicht mehr hoch genug“, gestand er und listet seine hochalpinen MTB-Touren auf: Garmisch-Partenkirchen, Saalbach-Hinterglemm, Südtirol. Natürlich durfte auch eine Alpenüberquerung vom Tegernsee zum Gardasee nicht fehlen. 342 Kilometer und rund 10 000 Höhenmeter in sechs Tagen – „Das war schon eine riesige Herausforderung, mit Tagestouren von bis zu 2200 Höhenmetern.“ Das Ganze natürlich ohne E-Unterstützung. Getreu dem Motto „Ich bin der Motor“. Respekt, wer’s selber macht.

Günter Henze (links). Foto: Privat

Schließlich verfolgte ihn auch der Gedanke nach dem „Mann mit dem Hammer“, der jeden Marathonläufer, vor allem die unerfahrenen, so etwa bei Kilometer 35 erwischt. „Ich wollte bei diesem, meinem ersten Marathon unter vier Stunden bleiben und habe mich noch eine Woche vor der Premiere gewissenhaft vorbereitet. Ich hatte 35 Kilometer mit 600 Höhenmetern unter die Sohlen genommen, um den Kopf für die Strecke von 42,195 Kilometer freizuhaben.“

Mir waren dann die Sauerländer Berge einfach nicht mehr hoch genug. Günter Henze, spätberufener Läufer

Dass dies völlig falsch war, gestand er später sich selbst ein. „Die Regeneration war natürlich viel zu kurz.“ Und dann kam der große Tag. Endlich Start zum Marathondebüt in Steinfurt. „Bei den letzten Kilometern informiert der Lautsprecher, dass die Zielzeit noch unter vier Stunden zu schaffen sei. Und der Gedanke, diese Chance nie wieder zu bekommen, machten die letzten Kilometer zur Qual.“ Da war er also, der Mann mit dem Hammer.

Doch der Hammerschlag konnte seinen Ehrgeiz nicht bremsen, im Gegenteil. Es sollten im Laufe der Jahre weitere 17 Läufe folgen, wobei er in seiner Altersklasse regelmäßig auf dem Treppchen stand. Seine Bestzeit hat er 2013 auf 3:30:50 Stunden beim Falke Rothaarsteig-Marathon mit über 800 Höhenmetern gedrückt.

Schon 28 Mal in Fretter gestartet

Er klappert jetzt regelmäßig regionale Großveranstaltungen ab wie z.B. in Köln-Königsforst, den Paderborner Osterlauf, den Silvesterlauf Werl-Soest, den Südsauerlandlauf in Wenden oder den Herbstwaldlauf in Fretter, um nur einige wenige zu nennen. „In Fretter war ich schon 28 Mal.“ Aber Günter Henze genügt ein Lauf über elf Kilometer nicht mehr, zuvor steigt er bei derselben Veranstaltung schon aufs Mountainbike über 20 Kilometer – und dieses Double nun bereits schon achtmal.

Dass der Oldie aus Elspe aber nicht nur vom Ehrgeiz getrieben wird, zeigt eine Szene beim Rothaarwaldlauf über 28 Kilometer, als er nach 2:24 Stunden gemeinsam mit dem elf Jahre älteren Altersklassen-Weltmeister über 100 Kilometer, Werner Stöcker aus Erndtebrück, Hand in Hand ins Ziel läuft und seinen Emotionen freien Lauf lässt: „Werner, das ist mehr wert als alles Geld der Welt.“

Günter Henze, 73 Lenze – er kann mit sich im Reinen sein. Er ist kein Stammgast beim Internisten oder Kardiologen. Er braucht sich nach rund 25 Jahren sportlichen, leistungsbezogenen Aktivitäten nichts mehr beweisen. Und doch bereitet es ihm eine gewisse Genugtuung, beim traditionellen Herbstwaldlauf in den Wäldern oberhalb von Fretter vielen Jungspunden die Fersen oder das Hinterrad zu zeigen. Diese 25 Jahre Ausdauersport hinterlassen auch Spuren: „Über 50 Paar Schuhe stehen heute als Erinnerung auf dem Balken.“ Wie viele kommen noch dazu? Er ist ja erst 73. Weltmeister Werner Stöcker ist heute 84 – und für Günter Henze ein Vorbild.

Stammgast beim Falke-Marathon Diese Marathons hat Günter Henze bereits absolviert: 15 Mal Falke-Marathon, zehnmal auf dem Treppchen ganz oben, außerdem: Teilnahme in Steinfurt, Köln, Thüringer Rennsteiglauf, Bödefelder Hollenmarsch, Advents-Marathon in Arolsen, P-Weg Plettenberg, Biggesee-Marathon. Halbmarathons an der Asbach- und Aggertalsperre, Hohe-Bracht-Berglauf, Rund um die Bruchhausener Steine, Rund um das Beyer-Kreuz, Citylauf Attendorn, Röntgenlauf Remscheid, Hermannslauf von Detmeold nach Bielefeld.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe