André Stahl ist Neunmeter-Held beim Turniersieg des FC Altenhof

Im Finale des 3. Werner Diehl Gedächtnis-Cup gegen Fortuna Freudenberg schlägt die große Stunde des Torwarts.

Revanche geglückt! In der Neuauflage des Vorjahres-Endspiels besiegte Bezirksligist FC Altenhof beim 3. Werner Diehl Gedächtnis-Cup des VfB Burbach den Ligarivalen SV Fortuna Freudenberg mit 4:3 (1:1) nach Neunmeterschießen. Nachdem Tim Langenbach mit seinem 1:0 (11.) die Altenhofer Hoffnungen auf einen neuerlichen Triumph in der Burbacher Großsporthalle im Schulzentrum (der letzte Turniersieg glückte 2019) nährte, glich etwa 30 Sekunden später Eike Moll zum 1:1 aus. In der spannenden Partie, die allerdings kaum Großchancen aufwies, verpasste Tom Benedikt Peter kurz vor dem Schluss das goldene Tor für die Flecker.

Somit musste die Entscheidung darüber, wer bei dem mit 1800 Euro dotierten Turnier 1000 Euro für den Sieg bekommt, im Neunmeterschießen fallen. Hier schlug jetzt die große Stunde von Altenhofs Keeper André Stahl, der die Schüsse von Jonas Dicke und Nikita-Erik Streich parierte. Zudem schoss Freudenbergs Moll am Kasten vorbei. Für Altenhof waren Jannik Schneider, Marcel Schneider und Jannis Becks erfolgreich. Jetzt konnten die Budenzauberer vom Winterhagen die Party starten. Torschützenkönig Jannis Schneider, der zehn Treffer erzielte, und Kapitän Kevin Becker nahmen gemeinsam den großen goldenen Wanderpokal aus den Händen des VfB-Vorsitzenden Thomas Höchst entgegen.

7:1 im Halbfinale ist eine Ansage

Co-Trainer Jan Wycisk, der in Burbach das Team coachte, fasste folgendes Fazit: „Wir hatten noch ein bisschen was gutzumachen aus dem letzten Jahr. Im Neunmeterschießen gehört ein guter Torwart dazu und eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Der Turniersieg war schon verdient, auch mit dem 7:1 im Halbfinale gegen den Siegener SC. Das war eine Ansage. Das Turnier macht immer wieder Spaß, auch von der Qualität her. Mit Weißtal war der direkte Konkurrenten aus der Meisterschaft hier. Es ist das einzige Turnier vor unserem Gemeinde-Pokal.”

