Andre Weigler kehrt zur SG Kirchveischede/Bonzel,zurück

Kirchveischede/Bonzel. Die SG Kirchveischede/Bonzel wird mit einem neuen Trainer-Duo in die Saison 2021/22 gehen.

Mit André Weigler wird ein alter Bekannter den Job als Cheftrainer beim Fußball-A-Kreisligisten übernehmen und vom aktuellen Spielführer Dominik Allebrodt als spielender Co-Trainer unterstützt werden. Dsa teilten die Sportfreunde DJK Bonzel und der SSV Kirchveischede in ener gemeinsamen Presseeklärung mit.

Weigler war bereits in der ersten Saison der SG KiBo Trainer der Mannschaft, wohnt mittlerweile in Kirchveischede und kennt einen großen Teil der Spieler gut. Ziel der beiden neuen Trainer wird es sein, aus den Spielerkadern der drei SG-Mannschaften die bestmögliche Elf zu formen und hier die Entwicklung der letzten Jahre fortzuführen. Dem aktuellen Trainer-Duo Thorsten Wisnia und Tobias Müller danken die Verantwortlichen der SG KiBo für ihre engagierte Arbeit in den zwei schwierigen Corona-Saisons und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.