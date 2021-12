Fußball und Corona Annullierung der Fußball-Saison ist so gut wie vom Tisch

Kreis Olpe. Am Dienstag wurden neue Maßnahmen gegen das Corona-Virus beschlossen. Eine erneute Annullierung der Fußball-Saison wird es wohl nicht geben.

Die Rettung ist nah: Bereits zur Winterpause steht fest, dass die meisten Fußballligen in dieser Saison mit einem sportlichen Ende rechnen können. Die notwendige 50-Prozent-Marke ist in vielen Staffeln in greifbarer Nähe - oder bereits erreicht.

Gelassenheit ist Trumpf bei Hartmut Baßenhoff. Der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses kann der restlichen Saison gelassen entgegenblicken. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, weiß der Kirchhundemer.

Selbst in der XXL-Kreisliga B fehlen nur noch wenige Partien, um die Marke zu erreichen. Zur Erinnerung: Nach dem ersten Saisonabbruch 2020 änderte der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen die Spielordnung und ermöglichte die Quotientenregelung. Wenn 50 Prozent aller Spiele in einer Liga absolviert sind, dann ist eine Wertung möglich. Mit Auf- und Absteigern. So sieht die Situation in den einzelnen Spielklassen aus.

Oberliga Westfalen

Mit 21 Mannschaften ist die Oberliga die mannschaftsstärkste Spielklasse in Westfalen. Dies führt auch zu einem besonderen Modus. Nach der Hinrunde wird die Liga aufgeteilt in eine Aufstiegsrunde mit zehn und eine Abstiegsrunde mit elf Mannschaften. „Durch diesen Modus haben wir die 50 Prozent bereits jetzt zur Winterpause erreicht“, erklärt Staffelleiter Reinhold Spohn (Herne). In der kommenden Saison soll die Zahl der Mannschaften wieder auf 18 zurückgefahren werden. Das bedeutet eine vermehrte Anzahl von Absteigern. „So ein Chaos wie in diesem Jahr wollen wir nicht noch einmal haben“, betont der Staffelleiter.

Westfalenliga 2

Äußerst gelassen können die heimischen Westfalenligisten FSV Gerlingen und FC Lennestadt dem Treiben entgegenblicken. 306 Spiele werden in der Westfalenliga insgesamt ausgespielt, 150 Partien wurden bereit beendet. Drei Nachholspiele, die am 30. Januar stattfinden sollen, reichen aus, um die Marke zu erreichen.

Landesliga 2

„Uns fehlen noch wenige Spiele“, verrät Staffelleiter Ernst Moos auf WP-Nachfrage. 238 Spiele sind in der Liga nach dem Rückzug der FSV Werdohl noch übrig geblieben, die jedoch aufgrund des 18er-Schlüssels auf 34 Spieltage verteilt sind. Zwei Mannschaften haben pro Woche spielfrei. 106 Spiele sind an- und abgepfiffen worden. Fehlen also noch 13.

Bezirksliga 4

In der Heimat der SG Serkenrode/Fretter muss sich auch Staffelleiter Dirk Potthöfer keine Sorgen machen. Seine „Bundesliga des Sauerlands“ hat bereits die optimale Stärke von 16 Mannschaften. 240 Spiele sind also insgesamt zu absolvieren, 114 bereits gespielt. Es fehlen also noch sechs Partien, um die 50 Prozent zu erreichen.

Bezirksliga 5

Ähnlich wie in der Nachbarstaffel sieht es auch in der Bezirksliga 5 aus. Bei 120 Spielen ist Halbzeit, 115 wurden ausgetragen. Also müssen sich auch RW Hünsborn II. RW Lennestadt, FC Altenhof, SV Rothemühle, der VfR Rüblinghausen und der SC LWL darauf einstellen, dass ihre Meisterschaftsrunde zu einem sportlichen Ende findet.

Kreisliga A Olpe

Entspannt ist die Situation in den Kreisligen. Am letzten Spieltag des Jahres wurde die 50-Prozent-Marke gerissen. „Von den 240 Spielen, die wir hier insgesamt haben, sind 123 bereits beendet worden, wir liegen also knapp über der Marke“, weiß Hartmut Baßenhoff.

Kreisliga B Olpe

In der größten Liga auf Kreisebene waren die Vereine bereits äußerst aktiv und haben viele Spieltage abgespult. Das zahlt sich nun aus. „Wir haben hier ja auch einige Spieltage vorgezogen, das macht sich jetzt bemerkbar“, betont Baßenhoff. 318 Spiele müssen insgesamt absolviert werden, 156 sind bereits ausgetragen. Drei Partien fehlen also noch, was kein Problem darstellen sollte. „Hätten wir nicht vor einigen Wochen witterungsbedingt einen Spieltag unter der Woche absagen müssen, hätten wir das Ziel bereits erreicht“, erklärt der Kirchhundemer.

Kreisliga C1 Olpe

Durch die kurzfristigen Rückzüge von zwei Mannschaften vor Saisonbeginn ist die C1 die kleinste Liga auf Kreisebene. Nur 110 Spiele werden hier im gesamten Saisonverlauf absolviert. 58 sind bereits um, die 50 Prozent also auch hier erreicht.

Kreisliga C2 Olpe

132 Mal müssen die Schiedsrichter in dieser Liga ein Spiel an- und abpfeifen. In 69 Fällen ist das bereits geglückt, einer Wertung steht also nichts im Weg.

Kreisliga D1 Olpe

Punktgleich liegen hier Rot-Weiß Lennestadt II und der FC Kirchhundem III an der Tabellenspitze. Wäre die Saison vorbei und es käme zur Quotientenregel, dann dürften wohl beide aufsteigen. Möglich wäre das, denn 96 der 182 Spiele sind bereits um - eine Wertung also möglich.

Kreisliga D2 Olpe

Auch in der D2 sind die 50 Prozent bereits erreicht mit 81 von 156 ausgespielten Partien. „Bei aller Freude über die erreichte Marke hoffen wir aber doch alle, dass wir das am Ende nicht in Betracht ziehen müssen, sondern auch den Rest der Ligen noch sportlich beenden können“, betont Hartmut Baßenhoff.

