Lennestadt. FC Lennestadt und Neheim trennen sich im Kellerduell 2:2

Jürgen Hasenau, der Geschäftsführer Westfalenliga-Vorletzten FC Lennestadt, brachte die Lage nach dem 2:2 des FCL im Kellerduell gegen Schlusslicht SC Neheim auf den Punkt: „Es ist weder Fisch noch Fleisch. Das Unentschieden geht zwar in Ordnung. Es bringt aber keinen von beiden richtig weiter.“ Und auch Neheims Trainer Trainer Alex Bruchhage wusste nicht so richtig, was er zu dem Spiel sagen sollte. „Es ist schwer zu sagen, ob man zufrieden sein kann oder nicht. Beide Mannschaften hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen. Am Ende war das Unentschieden leistungsgerecht. Wenn beide Mannschaften so weiterspielen, werden beide über dem Strich stehen“, meinte der am Saisonende scheidende SCN-Coach.