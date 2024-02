Erkenschwick. SG Finnentrop/Bamenohl kassiert 1:8 in Erkenschwick

Eine herbe 1:8-Packung musste der Oberligist SG Finnentrop/ Bamenohl am berüchtigten Stimberg in Oer-Erkenschwick hinnehmen. Dabei erzielten Moritz Isensee (12., 60.) Ayoube Amaimouni Echghouyab (29., 48., 49. min), Nico Berghorst (44.) und Stefan Oerterer (88.) die Treffer für die Heimelf. Zudem trafen der Bamenohler Maximilian Humberg (32.) und Erkenschwicks Mike Jordan (86.) jeweils ins eigene Tor.

,,Für uns war das ein wirklich rabenschwarzer Tag. Uns ist überhaupt nichts gelungen und beim Gegner war jeder Schuss ein Treffer“, erklärt Bamenohls enttäuschter Trainer Ibou Mbaye: ,,Es soll zwar keine Ausrede für die schlechte Leistung sein, aber man hat heute gesehen, dass bei uns manche Spieler nur sehr schwer zu ersetzen sind. So eine heftige Niederlage habe ich in den 20 Jahren meiner Trainertätigkeit noch nicht erlebt.“ Im Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Siegen am nächsten Sonntag, will der Senegalese eine Reaktion auf das Debakel am nördlichen Rand des Ruhrgebiets sehen: ,,Wir können das jetzt nicht mehr ändern, aber ich kenne meine Mannschaft und weiß, dass sie Wiedergutmachung betreiben will. Im Moment liegen wir zwar am Boden, aber wir stehen schnell wieder auf.“ Die Siegerländer konnten zwar einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen den 1.FC Gievenbeck feiern, haben aber, immer noch, drei Punkte weniger auf dem Konto als die Elf vom Bamenohler Schloss.

SG Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri, Humberg, Christopher Hennes (77. Künchen), Scheppe, Meyer, Tews (84. Kremer), Kümhof, Dettmer (61. Werlein), Schulz (84. Zachary), Herrmann, Schmitt (69. Jung).