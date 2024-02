Gevelsberg. Eine gigantische Serie ist gerissen. Nach 24:0-Punkten verloren die Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen erstmalig wieder.

21:24 (6:11) hieß es im Spitzenspiel bei der HSG Gevelsberg/Silschede, die ihrerseits die Tabellenspitze der Landesliga erklomm. Für den Gevelsberger Trainer Thorsten Stephan gab es zum 54. Wiegenfest keine Blumen, aber dafür zwei wichtige Punkte. Von Beginn an hatte der Tabellenzweite unter den Augen von Ex-Nationalspieler Daniel Stephan, Bruder des HSG-Trainers, die Partie im Griff.

Gevelsberg - Drolshagen 24:21 TuS 09 Drolshagen: Damm, König; Anika Ickler (7/5), Bogdanski (2), Klonek (3/2), Kimberly Reuber, Calvanese (2), Faulenbach, Tille (3), Lechmann (2), Gurke, Kleinhofer, Neumann (2), Marie Reuber.

Der Drolshagener Trainer Dr. Christian Ohm konnte auf den kompletten Kader, sprich auch auf die zuletzt verletzte Spielmacherin Sarah Klonek zurückgreifen. Die Gastgeberinnen waren von Beginn an das dominierende Team. Zwar ging der Spitzenreiter aus Drolshagen durch Spielmacherin Sarah Klonek in Front, aber fortan war Gevelsberg/Silschede die spielbestimmende Mannschaft und immer einen Schritt schneller, fand gute Lösungen und schnelle Abschlüsse. Auch eine Auszeit des Drolshagener Trainers Dr. Christian Ohm brachte keine Änderung. Die TuS-Sieben hatte es nur Torhüterin Jana Damm zu verdanken, dass sie zur Pause nicht mit mehr als fünf Toren im Rückstand lag. Die Offensiv-Abteilung und der Rückraum war im ersten Durchgang nur anwesend, was nur fünf erzielte Tore untermauerten.

Wir waren im ersten Durchgang einfach zu schwach und nicht im Spiel. Dr. Christian Ohm, Trainer des TuS 09 Drolshagen

Der hochgelobte Drolshagener Rückraum mit Anika Ickler, Sarah Klonek und Kim Reuber kam überhaupt nicht zur Geltung und blieb blass. Die taktische Maßnahme der Gevelsbergerinnen, die Drolshagener Spielmacherin Sarah Klonek aus dem Spiel zu nehmen, fruchtete. Von der 15. Minute bis 25. Minute erzielte die TuS-Sieben keinen Treffer.“

Nach der Pause kamen die Schützlinge des Drolshagener Trainers Dr. Christian Ohm deutlich besser ins Spiel. In einem Zwischenspurt zogen die Gastgeberinnen durch Fredericke Meyer (34.) mit 14:7 weiter einsam ihre Kreise. Durch den Wechsel von Torhüterin Vanessa König für Jana Damm erhielt der TuS noch einmal einen emotionalen Schub. In der Schlussphase war es Laura Bogdanski (48.) die auf 17:17 ausglich.

Glücklich war natürlich der Gevelsberger Trainer Thorsten Stephan nach den packenden 60 Minuten: „Für mich war klar, dass Drolshagen nach der Pause rankommen würde, und nach dem 17:17 Ausgleich durch Laura Bogdanski drohte das Spiel zu kippen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, denn sie hat die Nerven behalten und auch verdient gewonnen.“

In den letzten zehn Minuten überschlugen sich die Ereignisse, denn die schwachen Schiedsrichter Franz und Bergmann verteilten unverständliche Zeitstrafen auf beiden Seiten. Zeitstrafen für Jennifer Tille (54.) und Sarah Klonek (55.), sowie überhastete Abschlüsse sorgten für einen verdienten 24:21-Heimsieg für den neuen Spitzenreiter. Völlig bedient war der Drolshagener Trainer Dr. Christan Ohm vom Auftritt seiner Mannschaft: „Wir waren im ersten Durchgang einfach zu schwach und nicht im Spiel.“ Stephan: „Den Grundstein für unseren Sieg haben wir im ersten Durchgang gelegt, als Drolshagen so gut wie gar nicht ins Spiel kam.“