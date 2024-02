Olpe. Quo vadis, BG Olpe/Siegen? Das ist die große Frage, die sich Fans und Verantwortliche des Basketball-Zweitregionalligisten stellen.

Von ihrem erklärten Saisonziel „Platz fünf und besser“ sind die Jungs von Cheftrainer Maximilian Steeb nun doch ein Stück weit entfernt. Vier Spiele im neuen Jahr, vier Niederlagen – eine mehr als ernüchternde Bilanz.

Meine Jungs waren nicht in der Lage, den Kampfgeist des Gegners aufzunehmen. Maximilian Steeb, Headcoach der BG Olpe/Siegen

Dagegen begann das 61:71 (33:50) in eigener Halle gegen die BG Telgte-Wolbeck-Baskets bilderbuchmäßig, wie es der heimische Coach ausdrückte. Es liefen die ersten Sekunden und Alexander Gerzen konnte den ersten Dreier erzielen. Doch die Antwort kam prompt – ein 0:8-Lauf zugunsten der Gäste zeigte schnell die Schwächen im Spiel der Gastgeber auf, wenngleich das erste Viertel noch mit 20:18 abgeschlossen werden konnte.

Olpe/Siegen - Telgte 61:71 Statistik: Tomy Vicente (6), Marcel Weiß (5/davon ein Dreier), Damir Kasun (9/2), Alexander Gerzen (21/4), Sascha Gudiak (1), Michael Bartylak (4), Haris Zejlenovic (4), Hüseyin Souleiman (4), Waldemar Gomer (7/1), Patrik Frackiewicz.

Eine wahre Katastrophe dann der zweite Abschnitt. „Da haben wir vergessen rückwärts zu laufen“, so Steeb, „da hatten wir extreme Probleme in der Rückwärtsbewegung.“ Entsprechend im Umkehrschluss die Aussage von Gästecoach Mardin Ahmedin: „Wir waren im zweiten Viertel defensiv sehr stark und profitierten von unserem starken Umschaltspiel, darunter waren dann viele Fastbreaks.“ Ein 0:12- und ein 3:13-Lauf sprechen für sich. Das Resultat dieses desolaten Viertels insgesamt: 13:32. Unfassbar.

„Meine Jungs waren nicht in der Lage, den Kampfgeist des Gegners aufzunehmen“, so Steeb weiter und sah seine Mannschaft „basketballerisch als das bessere Team“. Telgte gelangen einfache Dinge, während die Gastgeber (noch) nicht bereit waren, „einfache Dinge zu machen“, wie es der Coach formulierte.

Nach dem Fiasko des zweiten Viertels schüttelten sich die Gastgeber, wollten die Schmach vergessen machen, was aber nur stellenweise gelang. Immerhin kamen die Gastgeber drei Minuten vor der Schlusssirene bis auf sechs Punkte ran. „Wir sind im letzten Viertel aber ruhig geblieben, als Olpe einen Run hatte“, analysierte der Gäste-Trainer und sah auch Vorteile im Rebounding. „Da waren wir vor allem defensiv sehr stark, und das Reboundproblem von Olpe, das den US-Amerikaner nicht dabeihatte, war uns schon vorher bekannt.“

Maximilian Steeb sparte aber nicht mit Lob für den Gegner: „Glückwunsch an Telgte. Das war kämpferisch und einstellungsmäßig genau das, wie ein Team auftreten sollte. Und genau das wünsche ich mir auch wieder für meine Mannschaft. Höchsten Respekt an den Gegner.“ Steeb war einmal mehr dankbar für die Unterstützung der Fans, die nicht müde wurden, seine Mannschaft zu unterstützen. „Das tut der Mannschaft gut, wenn die Fans da sind.“

Wenn die Steeb-Jungs am kommenden Samstag in Ostwestfalen bei der BBG Herford 2 zu Gast sind, ist Wiedergutmachung angesagt. „Doch wir müssen noch mehr im Team zusammenarbeiten“, so der Headcoach – und das gilt auch und gerade für das Training.