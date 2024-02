Attendorn. Sportlich läuft es beim SV Türk Attendorn. Der Fußball-Bezirksligist ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen gut aus der Winterpause gekommen.

Auf den 3:0-Sieg gegen Niederschelden folgte ein respektables 1:1 in Freudenberg.

Auch außerhalb des Platzes sind die Hansestädter aktiv und erfolgreich. So hatte Yasin Colak, noch Trainer und ab Sommer Sportlicher Leiter des SV Türk Attendorn, bereits angekündigt, dass zur neuen Saison ein Umbruch erfolgen würde. Danach sieht es jetzt auch ganz aus. Zuletzt gab der Verein den Zugang Ali Siklawi vom FC Finnentrop bekannt.

„Wir verjüngen die Mannschaft mit hungrigen Spielern, die Potenzial haben“, so Yasin Colak. Er verweist darauf, dass man „nie fertige Spieler, die schon Oberliga oder Westfalenliga gespielt haben“ geholt habe. Dennoch: Einen erfahrenen Mann will der SV Türk noch an Land ziehen, da Gökalp Uysal bekanntlich im Sommer aufhört.

Louis Bischopink kommt vom Hützemerter SV, hatte vorher beim FSV Gerlingen gespielt. Semih Kir ist bekannt, er ist der Bruder von Samed Kir, der bei Eintracht Kleusheim spielt. Furkan Demiray ist bekannt aus seiner Zeit beim RSV Meinerzhagen, er spielte dort, als Nuri Sahin noch engagiert war bei den Märkischen. Mert Can Altan ist 22 Jahre, ihn hatte Yasin Colak schon bei der A-Jugend von Finnentrop/Bamenohl im Visier gehabt, ehe er nach Plettenberg gewechselt war. „Jetzt haben wir es doch hinbekommen, dass er zu uns kommt.“ Fatih Temel schließlich kommt vom Kiersper SC. „Ein sehr guter Spieler, der auch fünf Jahre lang bei mir in der Jugend war“ informierte Yasin Colak, „in meinen Augen in der Bezirksliga einer der besten Flügelspieler.“ Er ist auch erst 22 Jahre.

Yasin Colak sieht die Mannschaft gut besetzt. Auf den Flügeln sowieso, aber auch in der Sturmspitze mit Louis Bischopink. „Die nächsten Spieler, die wir holen, sollen zentrale Spieler sein.“ Spielmacher, Sechster, Achter, Zehner. Grund ist der Weggang von Emre Gencol zum TSC Olpe beruflichen Gründen, sowie Emin Bahovic nach Dünschede mit ihnen sind zentrale Spieler verloren gegangen. Serkan Gürsoy, der künftige Trainer, wird vom Spielfeld an die Seitenlinie wechseln.

Umbruch geht auch häufig einher mit niedriger gesteckten Zielen. Schließlich muss sich alles erst einspielen. „Unser Ziel ist erstmal, immer Bezirksliga zu spielen, das ist Fakt“, antwortete Yasin Colak, „wichtig ist aber auch, dass man eine erfolgreich tickende Mannschaft aufbaut. Die Charaktere müssen zusammenpassen. Aber wenn das klappt, dass sie zusammenpassen, dann hat man für die nächsten Jahre auch Ruhe.“

Perspektivisch ist ja da auch noch das große Ziel Vereinsheim. „Wenn wir das haben, dann denke ich, dass wir ein gutes Vereinsleben haben werden“, blickte der künftige Sportliche Leiter zuversichtlich in die Zukunft.

Dass diese Planungen bereits „die Handschrift Yasin Colaks“ tragen, streitet dieser nicht ab. „Es sind da natürlich auch noch andere in der Planung dabei, wir arbeiten alle zusammen,“ betonte er, „die Gespräche laufen meistens mit mir. Wir sind da guter Dinge.“

Er weiß aber auch, dass die Aufgabe nicht einfach ist. Die Nachbarvereine schlafen nicht. „Da ist RW Lennestadt mit Tim Schrage, Finnentrop/Bamenohl, der SV 04 Attendorn. So viele gute Spieler wie früher gibt es nicht mehr auf dem Markt. Da muss man früh genug anfangen, aktiv zu sein und den Verein attraktiv für die Spieler zu machen.“ Dazu wird das Klubheim ebenso beitragen wie Trainingslager in der Türkei, mit dem der SV Türk für hiesige Verhältnisse neue Wege betrat und die auch wiederholt werden sollen.