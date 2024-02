Attendorn. Am Sonntag, 25. Februar ist in der Rundturnhalle in Attendorn ein Fair Play-Spieletreff und Turniere für Mini-Kicker, sowie F- und E-Jugend.

24 Fußball-Mannschaften haben sich angemeldet. Am Sonntag, 25. Februar findet in der Rundturnhalle in Attendorn ein Fair Play Jugendspieletreff und Turnier für die Mannschaften der Mini-Kicker, sowie der F- und E- Jugend statt. Ausrichter ist die JSG Dünschede/Helden, ihr fußballerisches Können in der Halle zu zeigen. Dieser Spieletreff für den Jugendfußball wird schon seit einigen Jahren großzügig von der Volksbank Sauerland eG unterstützt.

Gestartet wird bereits um 9.20 Uhr mit einem Spieletreff für die Mini-Kicker. Hier treffen beim Spielmodos Jeder gegen Jeden in der neuen Spielform die Mannschaften der JSG Dünschede/Helden, SV 04 Attendorn, RW Lennestadt, SG Finnentrop/Bamenohl, SC LWL 05, RSV Listertal 1 und 2 und SC Plettenberg aufeinander.

Um 12 Uhr geht es dann direkt weiter mit dem Spieletreff der F- Jugend. Hier erwartet der Ausrichter die Mannschaften der SG Finnentrop/Bamenohl, SV 04 Attendorn 1, RW Lennestadt, SC LWL 05 1, FC Lennestadt 4 und des TuS Sundern 1. Die JSG Dünschede/Helden ist mit zwei Mannschaften am Start. Gespielt wird im Modus Jeder gegen Jeden allerdings verkürzt mit nur vier Runden.

Gegen 15:20 Uhr findet zum Abschluss noch das Turnier der E-Jugend statt. Hier stehen sich die Mannschaften der JSG Dünschede/Helden 1 und 2, RW Lennestadt 2, SV 04 Attendorn 1, FC Lennestadt 1, SC LWL 05 1, SG Finnentrop/Bamenohl und der JSG Altenhof/Wenden in zwei Gruppen gegenüber mit anschließenden Platzierungsspielen und Endspiel. Nach jedem Spieletreff und Turnier wird es jeweils eine Siegerehrung geben.

Jede Mannschaft erhält an diesem Tag einen Pokal, gestiftet von der Volksbank Sauerland. Für Speisen und Getränken für die Spieler und Zuschauer ist natürlich bestens gesorgt. Der Ausrichter die JSG Dünschede/Helden hofft auf zahlreiche Besucher bei freiem Eintritt und bedankt sich bereits jetzt für die tolle Unterstützung bei allen Beteiligten, die dieses Hallenturnier für die Jugend wieder einmal ermöglicht haben.