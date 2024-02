Olpe. Nach fünf Niederlagen in Folge geht es zur BBG Herford II.

„So weit ist es gekommen, dass ich beim Training aushelfen muss“, sagte Teammanager Daniel Baethcke etwas außer Atem und deutete damit auf die derzeitige Situation beim Training der Basketball-Gemeinschaft Olpe/Siegen hin. Auch Oldie Waldemar Gomer war dies ein Dorn im Auge: „Dank Dan konnten wir heute mal wieder Fünf gegen Fünf spielen, das war in den vergangenen Wochen oft nicht der Fall.“

Nach der fünften Pleite in Folge – der letzte Sieg datiert vom 2. Dezember – ist die Truppe von Cheftrainer Maximilian Steeb auf Rang sieben in der 2. Regionalliga abgerutscht und ist bei der BBG Herford 2 auf Wiedergutmachung aus. Und das ist dringend notwendig, will sich Olpe/Siegen nicht noch weiter vom Saisonziel „Platz fünf“, den derzeit Herford einnimmt, entfernen.

Kori Guest nach USA-Aufenthalt zurück

Es war was los am Mittwoch in der Realschulhalle, als der Headcoach immer wieder lautstark Anweisungen an seine Jungs beim Spiel richtete. Zumindest standen endlich mal wieder zwei komplette Mannschaften auf dem Feld. Und die legten sich mächtig ins Zeug, forderten sogar ihren Trainer zu Beifall heraus, wenn vorgegebene Spielzüge klappten. Da war Leben in der Bude, keine Anzeichen, dass diese Mannschaft schon resignierte.

Ganz im Gegenteil. Ob die Rückkehr ihres Topscorers Kori Guest ursächlich war, der vor Weihnachten in seine Heimat USA reisen musste, sei einmal dahingestellt. „Klar, Kori kann der Truppe schon einen Push verleihen“, so Maximilian Steeb, der zu Beginn der Übungsstunde eine lange Analyse des letzten Spiels vorgenommen hatte. Und da monierte er vor allem die mangelhafte Rückwärtsbewegung in der Partie gegen Telgte-Wolbeck.

Trotz der Niederlagenserie bleibt der Coach optimistisch. Er weiß, dass seine Jungs besser sind als der Tabellenplatz. „Natürlich wird es keine leichte Aufgabe. Jeder muss seine Energie einbringen und wir müssen unseren Matchplan durchführen.“ Erinnert sei an das knappe 89:85 im Hinspiel. „Da lief nichts nach Plan“, sagte damals in einem ersten Statement unmittelbar nach dem Spiel Alexander Gerzen, „aber Sieg ist Sieg.“

Schmerzlich vermisst wurde gegen Telgte Phillip Becker, der erkältungsbedingt nur auf der Tribüne war. Seine Dreier in der Endphase sicherten Olpe/Siegen im Hinspiel gegen Herford die Punkte. Ob der 19-Jährige allerdings am Samstag wieder dabei sein wird, ist noch unklar. Klar ist aber vor allem, dass der Trainingseinsatz des Teammanagers Daniel Baethcke nicht zu einem Einsatz in Ostwestfalen führen wird.