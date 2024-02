Drolshagen. Spannung pur in der Handball-Landesliga der Frauen. Fünf Klubs, darunter der TuS 09 Drolshagen, scharren mit den Hufen im Aufstiegskampf.

Spannung pur in der Handball-Landesliga der Frauen: Fünf Klubs (Tabellenführer HSG Gevelsberg/Silschede, ATV Dorstfeld, SGH Unna-Massen und TuS Ferndorf) scharren neben dem TuS 09 Drolshagen mit den Hufen um den Aufstieg, dennoch haben die Handballer aus Drolshagen alles in der eigenen Hand, weil zwei Spiele weniger absolviert. Drolshagen, die bis zum vergangenen Wochenende einzige Mannschaft, die bisher in Westfalen noch ohne Niederlage war, unterlag bei der HSG Gevelsberg/Silschede mit 21:24.