Lennestadt. Hinspiel-Sieg macht dem Fußball-Westfalenligisten beim Tabellenführer Mut

Bereits am Freitagabend steht für den Westfalenligisten FC Lennestadt das schwere Auswärtsspiel, am östlichen Rand des Ruhrgebiets, beim Tabellenführer Holzwickeder SC (19.30 Uhr) an. Die Gastgeber haben, nach zuletzt sieben Meisterschaftsspielen in Folge ohne Niederlage, mit 33 Zählern, einen Punkt mehr auf dem Konto stehen als ihr erster Verfolger Westfalia Soest, gegen den sie, am 22. Oktober 2023, die letzte Pflichtspielniederlage (0:1) hinnehmen mussten.

An das Hinspiel im Hensel-Stadion erinnern sich die Lennestädter sehr gerne zurück, denn am dritten Spieltag feierte man, nach einer spannenden Begegnung und Toren von Jannik Selter und Florian Friedrichs, einen verdienten 2:1-Heimsieg, womit man dem Team von Trainer Benjamin Hartlieb die erste Saisonniederlage zufügte und selbst den ersten Sieg in der Spielzeit 23/24 feiern durfte.

Der FCL ist zwar - mit vier Punkten aus den ersten beiden Begegnungen - gut ins Jahr gestartet, ließ aber, am vergangenen Sonntag, mit einem 2:2-Unentschieden gegen den Tabellenletzten SC Neheim, zwei wichtige Punkte liegen und steckt, als Vorletzter, weiterhin mitten im Abstiegskampf.

„Gegen Neheim wäre in der zweiten Halbzeit mehr möglich gewesen, denn wir hatten einige Chancen, aber wenn uns im Januar jemand gesagt hätte, dass wir vier Punkte aus den ersten beiden Spielen holen, dann hätten wir das, ganz sicher, direkt und gerne unterschrieben“, erklärt Trainer Martin Funke, der derzeit personell fast aus dem Vollen schöpfen kann, denn nur die Langzeitverletzten Jonas Völmicke und Robin Hatzfeld fallen weiterhin aus und von einer Grippewelle wurde seine Mannschaft bisher noch nicht heimgesucht: „Die personelle Lage hat sich entspannt und wir sind, auch in der Breite, gut aufgestellt. Man kann zwar keine Schlüsse mehr aus dem Hinspiel ziehen, denn das ist zu lange her, aber wir haben momentan die Qualität, auch aus Holzwickede etwas Zählbares mitzunehmen“, ist der Trainer überzeugt.