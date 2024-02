Kreis Olpe. Der SV Ottfingen ist gegen den SV 04 Attendorn gefordert, um weiterhin den Abstiegsplätzen fernzubleiben.

In der Fußball-Landesliga Staffel 2 kommt es zum nächsten brisanten Kreisderby, wenn der Aufsteiger SV Ottfingen den SV 04 Attendorn am heimischen Siepen empfängt.

SV Ottfingen - SV 04 Attendorn (Sonntag, 15 Uhr). Für die Heimmannschaft von Trainer Marco Weller steht wieder ein sehr wichtiges Spiel an, denn der Gegner aus der Hansestadt hat als Tabellenelfter nur vier Punkte mehr auf dem Konto stehen und befindet sich damit immer noch in Reichweite. Das letzte Kreisderby ist den Fans der Siepen- Elf noch in bester Erinnerung, denn vor nur wenigen Tagen konnte man einen, hart umkämpften, 3:2-Heimsieg gegen den FSV Gerlingen feiern und befindet sich in der Tabelle, trotz einer darauffolgenden klaren 0:3-Niederlage in Sundern, mit 17 Punkten, immer noch über dem berüchtigten Strich, unter dem mit Brilon (14 Punkte), Drolshagen (13 Punkte) und Arpe-Wormbach (12 Punkte) derzeit drei andere Teams stehen.

In der sehr ausgeglichenen Liga hat die Siepen-Elf das mit Abstand schlechteste Torverhältnis (19:51), was im Kampf um den Klassenerhalt noch zum Problem werden könnte, was auch Ottfingens Sportlichen Leiter Uwe Kipping bewusst ist: „Leider haben wir in der Hinrunde, sicher auch wegen personeller Engpässe, einige Klatschen bekommen, sodass das schlechte Torverhältnis bis zum Ende der Saison nicht aufgeholt werden kann. Deshalb müssen wir jetzt auf jeden Fall einen Punkt mehr holen als unsere direkten Konkurrenten. Es wird ein Kampf bis zum Schluss.“

Krankheitsbedingt mussten in der vergangenen Trainingswoche zwar wieder wichtige Spieler pausieren, aber trotzdem schaut Kipping optimistisch auf das Spiel: „In Sundern hatten wir eigentlich keine Chance. Wegen der vielen Ausfälle mussten einige Spieler positionsfremd eingesetzt werden, aber gegen Attendorn sind unsere Innenverteidiger wieder dabei. Wir spielen zu Hause und dürfen nicht verlieren.“

Attendorns Trainer Jasmin Selimanjin kann, nach dem torreichen 6:3-Heimerfolg gegen die starken Kicker aus Schmallenberg/ Fredeburg, nur für eine kurze Zeit wieder entspannt auf die Tabelle blicken und am Siepen kommt es, wieder einmal, zu einer richtungsweisenden Begegnung für seine Mannschaft: „Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel und haben natürlich gesehen, dass Ottfingen 15 von 17 Punkten zu Hause geholt hat und damit sehr heimstark ist. Trotz unserer angeschlagenen und kranken Spieler, werden wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen, die das Spiel gewinnen will, um endlich mal eine kleine Serie zu starten“, sagt der Coach, der auch das große Saisonziel dabei nicht aus den Augen verliert: „Wir wollen uns für das Halbfinale im Kreispokal gegen den FC Lennestadt in Form bringen und das kann man nicht, wenn man immer wieder verliert. Meine Spieler sollen jeden Sonntag mit einer Gier nach Erfolg auf den Platz gehen.“ Im Hinspiel trennte man sich mit einem 2:2. In der Schlussphase hatte Attendorns Nick Heimes, in der 87. Spielminute, zunächst den vermeintlichen 2:1-Siegtreffer für seine Mannschaft erzielt, bevor SVO-Kapitän Janis Kipping, nur zwei Minuten später, doch noch der vielumjubelte Ausgleich gelang.

SV Germania Salchendorf - FSV Gerlingen (Sonntag, 15 Uhr). Am Wüstefeld kommt es zu einem Duell zweier Trainer mit einer Vergangenheit bei den Sportfreunden Siegen. Salchendorfs Langzeit-Coach Thomas Scherzer schnürte viele Jahre als Spieler die Schuhe beim Siegerländer Traditionsclub, für den Gerlingens Dominik Dapprich schon als Co- und Cheftrainer an der Seitenlinie stand. Vor der Begegnung sind die Vorzeichen für die beiden Ex- iegener allerdings zwei völlig andere. Während die Scherzer-Elf, mit 26 Punkten, einen Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld belegt, befindet sich die Mannschaft vom Bieberg, nach zwei unglücklichen Niederlagen gegen Ottfingen (2:3) und Hohenlimburg (0:1), weiterhin und mit nur einem Punkt Vorsprung auf den SV Brilon, der den drittletzten und damit ersten Abstiegsrang belegt, mitten im Kampf um den Klassenerhalt.

Die SpVg. Olpe, mit 25 Punkten momentan das beste Landesligateam aus dem Kreisgebiet, will, eine Woche nach der unnötigen 2:3-Niederlage beim Schlusslicht Arpe-Wormbach, im Heimspiel gegen die SpVg. Hagen 11 (Rang drei, 36 Punkte) den Weg zurück in die Erfoglsspur finden und der SC Drolshagen, mit nur 13 Punkten immer noch Vorletzter, steht mit dem Spiel beim Vierten BSV Menden vor einer ganz schwierigen Aufgabe.