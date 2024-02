Bamenohl. Fußball-Oberligist hat die Sportfreunde Siegen eine Halbzeit lang im Griff. Marvin Schulz gelingt ein Kuriosum.

Ein Derby, das alles beinhaltete, was einen emotionalen Fußball-Nachmittag ausmacht: Eine gigantische Kulisse, viele Tore und einige umstrittene Entscheidungen. Am Ende trennten sich die SG Finnentrop/Bamenohl und die Sportfreunde Siegen in der Oberliga Westfalen 2:2 (2:0).