Bamenohl. Die SG Finnentrop/Bamenohl hat ein Sticker-Album herausgebracht. Es zeigt alle Spieler – bis zu den Minikickern. Ein Novum im Kreis Olpe.

So etwas dürfte es im Kreis Olpe noch nicht gegeben haben. Zumindest nicht im heimischen Fußball und auch nicht in diesem Ausmaß. Die SG Finnentrop/Bamenohl hat in Zusammenarbeit mit dem Rewe-Markt ein Sticker-Album aufgelegt. Mit Fotos von sämtlichen Spielern von der Oberliga-Mannschaft bis hin zu den Minikickern. Am Samstag war „Kick Off“ bei Rewe in Bamenohl, und das Interesse an dem Buch wie auch an den Waffeln, die zu dem Anlass vor dem Markt von fleißigen SG-Mitgliedern gebacken worden waren, war groß. Bis zum 20. April läuft die Aktion im Rewe.