So rannte der Ausdauerläufer des SC Schwarz-Weiß Attendorn den Berg Olymp hinauf und auf der anderen Seite wieder hinab. Im Alter von 70 Jahren. 48 Kilometer, 3200 Höhenmeter.

17. Olympus-Marathon hieß das Ereignis. Der Haken: Er wurde 18 Tage vor dem Termin abgesagt. Corona. Was für Niko Tamis kein Grund war, einen Rückzieher zu machen. Zumal er frühzeitig Flüge und Mietwagen für sich und seine Tochter Nikole gebucht hatte. Fest entschlossen flog er im September los, um diesen Marathon auf eigene Faust zu absolvieren. Er lief bis auf 2780 Metern Höhe, der Gipfel liegt auf 2909 Metern.

50 Marathons auf dem Buckel

Niko Tamis packte das Lauf-Virus im Jahr 1982, vorher war ein bisschen Judo, ein bisschen Schwimmen, ein paar Jahre Taekwon Do. Aus Spaß ist er irgendwann 10 Kilometer gelaufen. Einmal die Woche zunächst, dann sieben Mal. Zu seinen hauptsächlichen Laufpartnern gehört Horst Normann, mit ihm nimmt er an Volksläufen und Laufserien teil. 50 Marathons etwa hat er auf dem Buckel. „Ich habe dann festgestellt, dass Laufen im Gelände mehr Spaß macht als auf der Straße“. Als Extremläufer sieht er sich nicht, mit einem wie Rolf Kaufmann vom TV Attendorn will er sich nicht vergleichen. „Die machen 200 bis 300 Kilometer, ich etwa 40 bis 45 Kilometer“.

2016 und 2017 hat Niko Tamis in seiner griechischen Heimat bereits Testläufe mit Blickrichtung Olymp absolviert. Auf Kreta wagte er sich an die 2500 Höhenmeter heran. Beide Läufe dienten der Qualifikation für den Olympus-Marathon, den er dann 2018 angehen wollte. Doch eine Meniskus-Verletzung bremste ihn. Zwar versuchte er es trotzdem, mit einer Bandage, musste aber aufgeben.

Gelaufen wie ein Weltmeister

2019 lief dann optimal. „Ab April konnte ich laufen wie ein Weltmeister“, sagt er rückblickend. Das Problem: Die Qualifizierung für den Olympus Marathon war abgelaufen, für 2020 hätte sie nicht mehr gereicht. Niko Tamis blieb am Ball, absolvierte in Griechenland ein 21-Kilometer-Rennen mit 500 Höhenmetern, und im Dezember in Olympia einen Winterlauf über 22,5 Kilometer und 1700 Höhenmetern.

Die Qualifikation hatte der in der Tasche. Doch dann kam die Absage für 2020. War alles umsonst? Ein halbes Jahr hatte Tamis wöchentlich 110 bis 130 Kilometern mit etlichen Höhenmetern in den Bergen rund um Attendorn abgespult um für die Teilnahme am Olympus Marathon fit zu sein. Sieben Läufe hält der Olympus-Marathon bereit. Für die Härtesten den Ultramarathon über 70 Kilometer und etwa 400 Höhenmetern. Niko Tamis wählte den 44-Kilometer-Lauf. Start war in Dion, eine Stadt, berühmt für seine Ausgrabungen.

Aus 44 wurden 47 Kilometer. Grund: Tamis verlief sich. „Die Strecke ist nicht so hundertprozentig markiert“, berichtete er. Wie auch? Es waren keine Menschen am Wegesrand. Und die Beschilderungen, wie man sie bei anderen Läufen üblicherweise an den Bäumen sieht, waren nicht da. Logisch. Es gab gar keine Bäume in jenem kargen Gelände. Und der Boden war sehr anspruchsvoll: Wurzeln, Geröll, Steine. „Da musste man gehörig acht geben“, berichtet der Attendorner, „das ging schon in den alpinen Bereich“. Oberhalb 2500 Metern Höhe schließlich wuchs kein Baum und kein Strauch mehr.

Falsch entschieden

Die „Zusatz-Kilometer“ fing sich Niko Tamis an einer Weggabelung ein. Der linke Weg führte zu einer Hütte, wo er sich mit Wasser versorgen konnte. Hätte sich versorgen können, besser gesagt. Aber: „Ich hatte noch genug Wasser. Deshalb habe ich mich nach dem Zeichen gerichtet, auf dem das Hochplateau ausgeschildert war. Da wollte ich ja schließlich auch hin“.

Also rechts abbiegen. Nachvollziehbar, aber ein Fehler, wie er einsehen musste. Aus dem direkten Weg wurde eine Schleife, die später wieder mit der richtigen Route aufeinandertraf. „Ein bisschen Angst“ habe er schon gehabt“, gibt er zu. Beruhigt hat ihn dann allerdings der Blick ins Navi. „Da sah ich, dass die beiden Strecken wieder zusammentrafen. Da habe ich gesagt: Okay, sind ein paar Kilometer mehr, davon geht die Welt auch nicht unter“.

Wohl wahr. Auf 2650 Metern Höhe erreichte er Berghütte Christos Kakkalaos. Ab da ging es dann wieder bergab, bis auf 1100 Metern Höhe. Dort wartete seine Tochter Nikole auf ihn, um ihn die letzten 13 Kilometer zu begleiten bis zum Zielort Litochero.

Was sich leicht anhört, ist nicht leicht. „Zum Schluss ging es wechselweise bergauf und bergab, teilweise über Treppen“, schilderte Niko Tamis, „das ist eigentlich das schwierigste Stück. Nicht weil es steil ist, sondern weil man kaputt ist nach so vielen Stunden“. Und weil man sich trotzdem sehr konzentrieren muss auf Steine und Geröll. Niko Tamis: „Da legen sich selbst Spezialisten aufs Kreuz“. Er selbst blieb unversehrt. Mit der Lässigkeit des erfolgreichen Läufers sagt er: „Ich bin auch mal ausgerutscht. Aber es ist nix passiert“. Zum Glück. Denn eine Kehrseite hat der einsame Lauf in der gigantischen Landschaft. Niko Tamis: „Wenn man sich verletzt, dann ist keiner da.“