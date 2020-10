Attendorn: Alfred Schulte rettet Tennis-Freund das Leben

Viele Jahre war Alfred Schulte als Polizeibeamter im Einsatz und hat dabei einiges erlebt. Aber an den 20. Juli 2019 wird sich der pensionierte Hauptkommissar aus Attendorn sein Leben lang erinnern.

Und mit ihm sein Mitspieler aus der 60+-Mannschaft des TC Blau-Weiß. Denn seinem Freund, mit dem er „seit über 30 Jahren Tennis spielt“, hat Schulte durch sein schnelles und beherztes Agieren auf dem Tennisplatz das Leben gerettet. Für diese Rettungstat, „die in erster Linie nicht sportlich war, aber trotzdem etwas zu tun hatte mit Reaktionsschnelligkeit, persönlichem Können und Ausdauer“, wurde Alfred Schulte jetzt von Landrat Frank Beckehoff geehrt.

Für unsere Zeitung blickte der 64-jährige Schulte, der vor drei Jahren als Polizei-Hauptkommissar in Pension gegangen ist, auf den 20. Juli 2019 zurück.

An diesem Samstag war Alfred Schulte mit der 60+-Mannschaft des TC Blau-Weiß Attendorn in Silschede im Einsatz, einem Ortsteil von Gevelsberg. Schulte wollte sich auf sein eigenes Match vorbereiten, als plötzlich zwei Plätze neben ihm einige Gevelsberger laut riefen: „Einer von euren Spielern ist umgefallen.“ Sofort lief der ehemalige Polizist rüber und sah seinen Mannschaftskollegen regungslos und zusammengesackt am Boden liegen. Spieler der der Gastgeber hatten den Hansestädter schon in die stabile Seitenlage gebracht.

Wenig Zeit zum Überlegen

„Als Polizeibeamter habe ich an dem einen oder anderen Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen“, sagt Alfred Schulte. Diese Kenntnisse und seine langjährige berufliche Erfahrung in außergewöhnlichen Situationen kamen dem heute 64-Jährigen zugute. Der Attendorner begann sofort mit der Herzdruckmassage. Zeit zum Überlegen blieb nicht, reflexartig drückte Schulte seine beiden Hände in kurzen, regelmäßigen Abständen auf den Brustkorb des Mitspielers und Freundes. „Dabei kann man nichts falsch machen, auch wenn eine Rippe bricht“, betont Alfred Schulte. Hauptsache man macht überhaupt etwas. „Alles ist besser, als gar nichts zu tun.“

Die Wiederbelebungsmaßnahmen auf dem Tennisplatz wurden zur Geduldprobe. 20 lange Minuten dauerte es, bis endlich der Notarzt vor Ort eintraf. Bis dahin hatte Alfred Schulte „80 bis 90 Mal in der Minute“ den Brustkorb seines Mannschaftskollegen massiert, damit dessen Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird. „Danach war ich richtig platt“, erinnert sich der Attendorner an diese Kraftanstrengung. Aufgeben wollte und konnte er nicht. Alfred Schulte musste immer daran denken, dass dort sein Freund lag. Ein Freund, mit dem er seit „über 30 Jahren Tennis spielt“.

Emotionale Ausnahmesituation

Nachdem der Notarzt übernommen hatte, war die emotionale Ausnahmesituation längst nicht vorbei. Der pensionierte Polizeibeamte musste die Angehörigen anrufen. „Die waren völlig durch den Wind“, weiß Alfred Schulte noch genau. Seinem Freund wurden anschließend in der Klinik in Hagen-Haspe vier Stents eingesetzt. Das reichte aber noch nicht. Anschließend wurde der Hansestädter ins Herzzentrum nach Essen transportiert und erhielt dort einen Bypass. „Zur Überraschung der Ärzte war er am nächsten Morgen schon wieder ansprechbar. Die Familie war selig“, berichtet der Lebensretter.

Nichtstun ist das Allerschlimmste

Mit seinem Freund hat er den 20. Juli 2019 von Silschede später in Gedanken noch einmal durchlebt, damit beide das Ereignis besser verarbeiten können. Dem Mannschaftskollegen von Blau-Weiß geht es wieder gut. Er dürfte laut Alfred Schulte auch wieder Sport machen. Für Schulte ist es in solchen extremen Ausnahmesituationen wichtig, dass jemand etwas unternimmt.

In Gevelsberg-Silschede waren an diesem denkwürdigen Samstag jedenfalls alle froh, dass der Ex-Kommissar zur Stelle war und die Initiative übernahm. „Beide Hände auf den Brustkorb legen und dann kräftig drücken. Das sollte jeder machen und können“, ist Nichtstun für Alfred Schulte, den Lebensretter aus Attendorn, das Allerschlimmste.