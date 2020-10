Attendorn/Ennest gegen TV Olpe: Klassiker im Kleinformat

Nicht nur die Zuschauerfrage ist offen. Auch die körperliche und seelische Belastung dürfte den weiteren Saisonverlauf bestimmen.

Unter diesen Gesichtspunkten findet das Kreisderby zwischen Aufsteiger SG Attendorn/Ennest und dem TV Olpe am Samstag um 15.30 Uhr in der Rundsporthalle statt. Die Vertreter vom Westfälischen Handballverband überlegten: wie gehen wir vor und kann überhaupt im Oktober mit der Meisterschaft begonnen werden? Sie haben es mit einem Schulterschluss geschafft, freilich mit einem offenen Ende.

Ungewohntes Bild

Somit wird sich ein ungewohntes Bild bieten am Samstagnachmittag in der Attendorner Rundturnhalle, das aber bei Handballspielen der SG Attendorn/Ennest vorerst zum Standard werden wird: Abstandsregelungen vor und in der Halle.

Die SG Attendorn/Ennest testet am Samstag im Kreisderby gegen den TV Olpe die Vorabübermittlung der Personaldaten im Rahmen des Hygienekonzeptes. Jeder Zuschauer kann seine Daten per App eintragen. Dies ist zeitsparend, weil am Einlass der Zuschauer der so nur noch unterschreiben muss. So werden lange Zuschauerschlangen im Eingangsbereich verhindert. „Den Anweisungen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten, denn sonst gibt es Hausverbot oder die Halle ist sofort zu verlassen“, erklärte Jörg Menzel, Geschäftsführer der SG Attendorn/Ennest.

Dies alles ist in enger Abstimmung mit der Stadt Attendorn, sowie dem Gesundheitsamt des Kreises Olpe erfolgt. Im Ernstfall können im Auftaktderby gegen den TV Olpe 115 Zuschauer in die Rundturnhalle kommen. In Normalzeiten ist Platz für 400. Menzel: „Der Verein wird nur die Eintrittskarten verkaufen. Für eine Bewirtung haben wir von der Stadt Attendorn keine Genehmigung bekommen. Im Gegensatz zum Fußball ist dies eine Hallenveranstaltung. Ein massiver finanzieller Verlust, aber über allem steht die Gesundheit, verbunden mit der Hoffnung, dass die Infektionszahlen im Raum Attendorn nicht in die Höhe schnellen“. Weiter besteht Alkoholverbot in und vor der Halle.

Es wird sicher ein stressiger Abend für die beiden Trainer Christof Heimes (SG Attendorn/Ennest), sowie den Olper Johannes Krause. Der packende Auftritt der Hansestädter beim Nachbarn HSV Plettenberg/Werdohl, aber auch das torreiche Spiel des TV Olpe gegen die HSG Lüdenscheid machen Appetit auf mehr.

Drei Jahre keine Heimniederlage

Der TV Olpe wird auf Grund seines breiten und qualitativen hohen Kaders mit dem tunesischen Nationalspieler Ossuma Lajnef in der Favoritenrolle auflaufen. Die Gastgeber sollten nicht in den Fehler verfallen, sich nur auf Ossuma Lajnef zu konzentrieren, denn seine Mitspieler wie Spielertrainer Johannes Krause, Daniel Strack oder Alex Dröge der aller Voraussicht wieder mitspielen wird sind immer in der Lage, mit schnellem Spiel dem Spiel den Stempel auf zudrücken.

„Ich warne eindringlich vor vor dieser Begegnung. Jeder muss über seine absolute Leistungsgrenze gehen und das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagte Steffen Schmidt, der sportliche Leiter des TV Olpe, „der Aufsteiger wird von der Euphorie leben und einer eingespielten Truppe mit Linkshänder Lars Müller als Galionsfigur“.

Dass in der Handball-Landesliga ein anderer und schärferer Wind weht, bekam Aufsteiger SG Attendorn/Ennest im Auftakt gegen den HSV Plettenberg/Werdohl zu spüren. Für den TV Olpe wird es eine schwere Aufgabe werden, denn der Aufsteiger hat seit drei Jahren kein Heimspiel mehr verloren. „Selbstverständlich muss es eine Leistungssteigerung geben. In Plettenberg spielten nur Lars Müller, sowie Christopher Schmidt ihre Torgefährlichkeit aus“, sagte der Attendorner Coach Christof Heimes. „ Es kann nicht sein, dass sich die anderen Spieler dahinter verstecken. Nur kämpferische Akzente werden nicht ausreichen“. Weiter erklärte Christof Heimes: „ Bei aller sportlichen Rivalität ist diese Aufgabe für uns auch lösbar obwohl Olpe sicherlich die besseren Einzelspieler hat“. Der Einsatz von Marcel Benninghaus wird erst in letzter Minute und den Trainingseinheiten entschieden“.