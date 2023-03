Attendorn fegt Erlinghausen mit 4:2 vom Platz

Attendorn. SV 04 beendet tolle Erfolgsserie des Tabellenzweiten von 15 Siegen in Folge.

Das ist eine der beiden Überraschungen des 24. Spieltags der Fußball-Landesliga. Der Tabellenvierte, SV 04 Attendorn, beendete mit einem 4:2 (1:0)-Sieg die Erfolgsserie des Zweiten RW Erlinghausen von 15 Dreiern in Folge.

„Unser Sieg ist auch in der Höhe verdient. Das war eine super Mannschaftsleistung von A bis Z“, freute sich Attendorns Trainer Ralf Sonnenberg. Die Gäste begannen selbstbewusst und hatten den mit 76 Treffern besten Sturm der Liga unter Kontrolle. Bereits in der 16. Minute gelang Leif Kaden das 1:0. „Danach hatten wir alles im Griff. Wir hätten eigentlich schon zur Pause 3:0 führen können“, berichtete Ralf Sonnenberg. Das 2:0 fiel aber erst in der 52. Minute durch Nick Heimes. In der 58. Minute gelang Nartikoev durch einen Schuss aus 40 Metern das 1:2. Davon ließen sich die Attendorner aber nicht beirren. Im Gegenteil: Nick Heimes (72.) und Jerome König (85.) schraubten das Ergebnis auf 4:1. Das 4:2 von Akgüvcerin in der 94. Minute war nur noch Ergebniskosmetik für den Zweiten, der Glück hatte, das Spitzenreiter Soest auch nur zu einem 0:0 bei RW Lüdenscheid - Überraschung Nummer zwei des Spieltags - kam.

SV Attendorn: Klose, Langenberg, Kasel, König, Hagedorn, Heide (56. Stremel), Heimes, Kaden, Lenninger (89. Lang), Gaertner (87. Giamporcaro), Spais (63. Selter).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe