Attendorner Stadtpokal mit Verspätung überreicht

Thomas Rinscheid vom SC LWL 05 (rechts) überreicht den neuen Stadtpokal an Jerome König vom SV 04 Attendorn.

Attendorn. Neue Trophäe wird am Dienstag im Hansastadion vom Vorgänger SC LWL 05 an den neuen Titelträger SV 04 übergeben.

Der Attendorner Stadtpokal ist wieder aufgetaucht, allerdings nur als Kopie. Mit einigen Wochen Verspätung überreichte Thomas Rinscheid, Sportlicher Leiter des SC LWL 05, das neue gute Stück beim Training an Jerome König vom SV 04 Attendorn.

Die Landesligafußballer hatten das Volksbank-Stadtpokalturnier Anfang August im Hansastadion gewonnen. Im Finale setzten sich die Hansestädter im Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten Türk Attendorn durch, dabei parierte SV 04-Cheftrainer Jasko Selimanjin als Aushilfskeeper zwei Strafstöße.

Dass Selimanjin zwischen den Pfosten stand, war nicht die einzige Überraschung am Finaltag. Denn der Stadtpokal, den Volksbank-Vertreter Ralf Warias und Sandra Schulte vom Stadtsportverband an die Sieger überreichten, stand zuvor auf einem Regal im Vereinsheim des SV 04 nebenan. Der Originalpokal, den der SC LWL beim letzten Feldturnier 2019 beim ausrichtenden RSV Listertal in Hunswinkel gewonnen hatte, bleibt verschwunden. Bis kurz vor dem Stadtpokal 2023 - nach vierjähriger Pause – hatten die LWL-Verantwortlichen alles versucht, die Trophäe von Hunswinkel aufzutreiben. „Wir haben mit den Spielern von damals gesprochen.

Wo ist der Pokal? Aber keiner hatte ihn“, berichtet Rinscheid. Das Original blieb unauffindbar. Nach Rücksprache mit Rüdiger König vom Stadtsportverband Attendorn wurde ein neuer Stadtpokal angeschafft. Den überreichte der Sportliche Leiter des SC LWL wie versprochen dem SV 04.

Am Dienstagabend war es im Hansastadion so weit. Auch eine Kiste Bier hatte Thomas Rinscheid mitgebracht. Vielleicht liegt der alte Stadtpokal ja noch in irgendeiner Ecke einer Kellerbar und ist ähnlich ramponiert wie der DFB-Pokal, den der legendäre Schalke-Manager Rudi Assauer bei der Triumphfahrt durch Gelsenkirchen nach dem Pokalsieg 2002 vom Party-Laster auf die Straße fallen gelassen hatte. Der „Pott“ war völlig zerbeult, Edelsteine rausgebrochen.

