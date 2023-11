Attendorner Krankenhausrundfunk seit 50 Jahren auf Sendung

Das Team von KRA 2 in seinem Studio in der ehemaligen Backstube des Attendorner Krankenhauses: Michael Gasch, Rainer Müller, Marvin Weber, Monika Keine und Olaf Knoth (von links). Es fehlt Peter Goldkuhle.

Attendorn Seit 50 Jahren sendet KRA 2 aus und ins Attendorner Krankenhaus. Viele Promis sendeten schon Grüße an die Patienten. Ein Rückblick.

Von St. Barbara über Rhön Klinikum zur Helios Klinik: Das Attendorner Krankenhaus hat in den letzten Jahrzehnten einige Namens- und Eigentümerwechsel erlebt. Geblieben ist der Krankenhausrundfunk KRA 2, der seit 50 Jahren Hörerwünsche erfüllt und die Patienten mit lokalen Nachrichten, Veranstaltungshinweisen, Interviews und Grüßen prominenter Musiker, Schauspieler, Comedians oder Sportler unterhält.

Vor der Jubiläumsfeier am kommenden Sonntag ab 13 Uhr im Attendorner JAC Kino haben wir die Macher von KRA 2 in ihrem Studio besucht. Untergebracht sind Studioleiter Marvin Weber und Co. seit ein paar Jahren in der ehemaligen Backstube im alten Küchentrakt der Helios-Klinik.

Michael Gasch interviewt den bekannten Literaturkritiker Hellmuth Karasek. Foto: Privat / Martin Droste

Es ist kurz vor 18 Uhr. Gleich wird „Tausendsassa“ Michael Gasch, rund um Attendorn nicht nur als DJ bestens bekannt, zu Beginn der wöchentlichen Sendung die Patienten begrüßen, die das Live-Programm von KRA 2 über den Hauskanal (Programm 17) der Klinik am Fernsehgerät verfolgen können. Wenn er donnerstags die Schieber am Mischpult hochzieht, ist Michael in seinem Element. Am Mikrofon wechselt er sich mit Monika Keine, Olaf Knoth und Rainer Müller ab.

„Ich bin technikbegeistert. Mir macht es Spaß, Veranstaltungen zu besuchen und Leute zu interviewen“, erzählt Weber, der acht Jahre bei den Roten Funken aktiv war. Marvin Weber, Studioleiter

Michael ist schon auf dem Sprung. Gleich wird er die Krankenstationen aufsuchen, um die Patienten nach ihren Musikwünschen zu befragen, die dann von KRA 2 erfüllt werden. „Ich muss mich aber vorher bei den Stationsschwestern anmelden“, berichtet der Attendorner. Dann heftet er sich das Namensschild an die Brust und macht sich auf den Weg in die Stationen.

Angefangen hat alles vor 50 Jahren. Damals gründete die Katholische Jugendgemeinschaft (KJG) den Sender, den es bis heute gibt. Weil damals samstags auf dem Radiokanal 2 des städtischen St. Barbara-Krankenhauses gesendet wurde, nannte man sich KRA 2. Der Name ist geblieben, geändert hat sich einiges.

Studioleiter Marvin Weber bereitet sich auf die Sendung vor, die in wenigen Minuten beginnt. Foto: Martin Droste

In den Anfangsjahren wurden die Sendungen im Keller des Pfarrheims aufgenommen und dann in der Zentrale des Krankenhauses in die Radioanlage eingespeist. Auf dem Programm standen vor allem Musikwünsche und Interviews. „Wir machen das im Prinzip immer noch“, sagt Rainer Müller, der wie Michael Gasch seit vielen Jahren dabei ist. Rainer Müller kennen viele noch als Hausmeister der Rundturnhalle. Zum Krankenhaus hat der Rentner eine besondere Beziehung. Erst war er hier „Zivi“, später arbeitete Rainer Müller in der Technikabteilung.

Lesen Sie auch

Monika Keine gehört seit 1978 zum Personal des Krankenhauses an der Hansastraße. Zum Team von KRA 2 ist sie vor ein paar Jahren gestoßen. Das gilt auch für Olaf Knoth. Schon zehn Jahre dabei ist Marvin Weber, an diesem Abend mit 25 Jahren der Jüngste in der Runde. „Ich bin technikbegeistert. Mir macht es auch Spaß, Veranstaltungen zu besuchen und Leute zu interviewen“, erzählt Weber, der acht Jahre bei den Roten Funken aktiv war.

Auch der bekannte Singer-Songwriter Albert Hammond („It never rains in Southern California“) lässt sich von Rainer Müller und Jessica interviewen und schickt Grüße ins Attendorner Krankenhaus. Foto: Privat / Martin Droste

Interviews hat das Team von KRA 2 schon eine Menge geführt: in der Stadthalle Attendorn, in Olpe, im Siegener LYZ oder beim Zelt-Festival KulturPur auf dem Giller. Die Liste mit den Stars und Sternchen, die mehr oder weniger gerne Rede und Antwort standen, ist lang und prominent besetzt. Sie reicht von Hans Joachim Kulenkampff, der im Februar 1976 mit einem Theaterstück in der Stadthalle gastierte, bis zu John Lees Barclay James Harvest im Juni dieses Jahres. Auch den legendären Bernd „Nossi“ Noske von der Kultband Birth Control, Reiner Calmund, Hans-Joachim Watzke, die Bläck Fööss, Albert Hammond oder Beatrice Egli hatten Rainer Müller, Michael Gasch und Co. schon vor dem Mikrofon. In seiner Sammlung fehlt Michael „nur“ noch ein Interview mit Helene Fischer.

Sondersendung an Heilg Abend

An Heilig Abend produziert KRA 2 als Jahreshöhepunkt immer eine Sondersendung. Die Sendung mit schönen Videos von Olaf Knoth, viel Musik und einem Jahresrückblick wird vorher aufgenommen. Abends wird die DVD an der Zentrale der Klinik eingelegt und abgespielt.

„Die Technik hat sich in Sachen Digitalisierung natürlich weiterentwickelt und komplett verändert. Aber es gibt immer noch das über 25 Jahre alte Mischpult, die CD-Player, das Tapedeck und den Plattenspieler“, beschreiben die Macher von KRA 2 ihre Ausrüstung. Jetzt warten die Jubilare auf einen Kabelanschluss, um fertige Videos direkt aus dem Studio in den Hauskanal schicken zu können.

Peter Höffer (links) und Winfried Bock (rechts) interviewen hier TV-Star Hans-Joachim Kulenkampff, der im Februar 1976 mit einem Theaterstück in der Attendorner Stadthalle gastierte. Foto: Privat / Martin Droste

Verändert hat sich in den letzten 50 Jahren auch das Hörerverhalten. Direkte Reaktionen, wie früher, auf das Programm von KRA 2 gibt es nur noch selten. „Wir können auch gar nicht feststellen, wer uns zuhört“, blickt Rainer Müller „bescheiden“ in die Zukunft.

Sollte irgendwann mal der Krankenhausrundfunk KRA 2 vom Sender gehen, gibt es für die Frauen und Männer im Studio A genug zu tun. Denn das Team von KRA 2 gehörte 2016 mit Hausherr Alfred Knebel und Martin Keseberg zu den Gründern des inzwischen weit über die Stadt- und Kreisgrenzen bekannten kleinen Clubs im Antiquariat an der Kölner Straße.

Jubiläumsfeier im Kino

Zur Jubiläumsfeier lädt das Team von KRA 2 am Sonntag, 26. November, ab 13 Uhr in das JAC-Kino ein. Dazu gehört ein kleiner filmischer Rückblick auf die 50 Jahre, zusammengestellt von Olaf Knoth. Gegen 14 Uhr wird das Filmdrama „Emmas Glück“ mit Jürgen Vogel, Jördis Triebel, Hinnerk Schönemann u.a. gezeigt, das teilweise im Attendorner Krankenhaus gedreht worden ist. Zu den Ehrengästen gehören Ehemalige wie Friedhelm Hoffmann, Wolfgang Höffer, Karl-Josef Pingler, Reinhold Wacker oder Albert Hasenau.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe