Aufstieg und „Ally Pally“ sind große Ziele beim SV Heggen

Heggen. Der SV 1928 Heggen will nach dem bitteren Abstieg in die A-Liga sofort zurück in die Bezirksliga. Wie bitte?

Der Fan des runden Leders wird sich bei diesem Satz verwundert die Augen reiben.

Aber die Rede ist ja auch nicht von den Fußballern des Daspel-Klubs, der mit seiner 1. Mannschaft seit vielen Jahren in der Kreisliga A spielt und sich den Sprung in die Bezirksliga erst im nächsten Jahr zum Ziel gesetzt hat. „Der Aufstieg im Dart ist wahrscheinlicher als im Fußball“, macht sich Dennis Berghaus nichts vor. Der Heggener, Vorstandsmitglied des Traditionsvereins vom Daspel und Sohn von „Präsident“ Michael Berghaus, ist Teamchef der Dartsportabteilung.

Wir treffen uns an diesem Trainingsabend im alten Vereinsheim an der Einfahrt zum Sportplatz. Das Gebäude mit dem Vereinsgraffiti an der Außenwand diente bis vor einem Jahr als Lager bzw. Werkstatt einer Elektrofirma. Nach der Rückgabe von der Gemeinde an den SV Heggen bauten die Dartsportler, die seit der letzten Generalversammlung eine eigene Abteilung im Verein bilden, das Innere in Eigenleistung komplett um.

Kurz vor Trainingsbeginn um 18 Uhr wird schon eifrig auf beide Dartautomaten geworfen. Beim SV Heggen wird E-Dart gespielt, nach den Regeln des Deutschen Sportautomatenbundes (DSAB). Die Geräte zeigen die Restpunktezahl an. „Der Automat hat immer recht“, schmunzelt Dennis Berghaus.

Auswärtsreisen im Bully

Laute Musik dröhnt durch das alte Vereinsheim. Die von SVH-Urgestein Peter Schmitz bei Heimspielen betreute selbstgebaute Theke hat geöffnet, auch samstags bei den Spielabenden ist Biertrinken erlaubt: für Spieler und Zuschauer. „Früher sind wir ausgelacht worden. Das ist doch nur ein Kneipensport“, erinnert sich Dennis Berghaus noch gut.

Tatsächlich hat für die Heggener alles in einer Kneipe angefangen: 2010 in der Gaststätte „Tränke“ im Ort. Die gibt es mit ihrem E-Dart-Automaten schon lange nicht mehr. Die leidenschaftlichen Dartsportler, fast allesamt Mitglieder des SV Heggen, sind weitergezogen. Erst für zwei Jahre in das Vereinslokal „Schriener“, danach sieben Jahre ins „Kotani“ nach Attendorn. Der Umzug vom „Schriener“ in die Hansestadt war nötig geworden, weil dort aus Platzgründen keine zwei Automaten aufgestellt werden konnten. Die sind zur Teilnahme am Spielbetrieb der DSAB-Ligen aber vorgeschrieben.

Sieben Jahre spielten die Dartsportler vom Daspel in der Bezirksliga, der höchsten Klasse in Südwestfalen. Jetzt wollen Teamchef Berghaus und Co. den sofortigen Aufstieg aus der A-Liga schaffen. Die Chancen stehen gut. Nach drei Spieltagen mit zwei Siegen und einer Niederlage sind die Heggener punktgleich an der Tabellenspitze. Gespielt wird samstagabends rund drei Stunden lang, fast immer in Gaststätten. So auch beim nächsten Spiel in Maumke beim DC Erwes. In Südwestfalen gibt es nur wenige Dartsportler mit eigenen Vereinsheimen wie der SV Heggen. Zu den Auswärtsbegegnungen wird ein Bully eingesetzt. Dann sind meistens auch weibliche Fans dabei, wie die Frau und Schwester von Dennis Berghaus oder Nadine Matthias.

Ehemann Raphael Matthias spielt E-Dart in Heggen und Steel-Dart in Werdohl. „Das ist eine andere Atmosphäre. Bei Steel-Dart fehlt der nervige Automat. Dafür braucht man einen Schreiber“, nennt er den für ihn entscheidenden Unterschied. Matthias, der auch schon in der Regionalliga geworfen hat, spielt im fünften Jahr für Heggen. „Mir gefällt es hier gut“, hat er seine Entscheidung nicht bereut.

Mannschaftskollege Julian Klein schätzt beim E-Dart die Geselligkeit und den Wettbewerbscharakter. „Man muss alle paar Minuten von vorne anfangen.“ Konzentration und Genauigkeit erlebt Dennis Berghaus bei diesem Sport, der nach seiner Meinung „auf dem besten Wege ist, akzeptiert zu werden“. Dazu haben auch die TV-Übertragungen der Weltmeisterschaften aus dem Alexandra Palace in London mit den Erfolgen des deutschen Halbfinalisten Gabriel Clemens beigetragen.

Bei der nächsten WM im legendären „Ally Pally“ mit der Mischung aus Karneval, Zirkus- und Sport wollen die Heggener live dabei sein. Die Mannschaftsfahrt Ende des Jahres schließt auch einen Besuch am Boxing Day in einem englischen Fußballstadion ein.

Den Gründungsnamen RB Heggen aus dem Jahr 2012 haben die Darter vom Daspel längst abgelegt. RB stand damals für das „rote Bullseye“, den roten Mittelpunkt der Dartscheibe. Assoziationen mit den ungeliebten Fußballvereinen RB Salzburg und RB Leipzig wollten die Heggener erst gar nicht aufkommen lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe