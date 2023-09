Ausgerechnet Müther erzielt Rothemühler 3:3 gegen Wenden

Kreis Olpe. Ehemaliger VSV-Spieler rettet Rothemühle in der Nachspielzeit einen Punkt im Derby. Hünsborn verliert 0:5 bei Türk Attendorn.

Eine dramatische Schlussphase sahen die Zuschauer am Rothenborn im Lokalderby der Fußball-Bezirksliga 5.

SV Rothemühle - VSV Wenden 3:3 (1:1). In der Nachspielzeit rettete der frühere Wendener Manuel Müther (90+4) mit dem 3:3 dem SV Rothemühle noch einen Punkt. Trotz des Punktverlustes belegt der SV Rothemühle weiter den dritten Platz hinter dem TSV Weißtal und dem FC Altenhof. Seit fünf Spielen ist der SV Rothemühle ohne Niederlage. „Heute hat nicht die bessere Mannschaft, der VSV Wenden, gewonnen, sonderen meine Mannschaft hat mit einer unglaublichen Moral noch einen Punkt geholt, so der Rothemühler Trainer Avdi Qaka. Im ersten Durchgang boten beide Mannschaften eine überschaubare Vorstellung bei hochsommerlichen Temperaturen ohne richtige Torchancen. Dann, nach einem Foul am Rothemühler Torjäger Moritz Schweitzer zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Danile Valido (31.) traf. Die Gäste ließen sich nicht schocken und kamen durch Koray Dalman in der 39. Minute zum 1:1. Nach der Pause bestimmte der VSV Wenden das Spielgeschehen am Rothenborn. Andre Schilamow brachte die VSV-er in der 64. Minute mit 2:1 in Front. Michael Beitzel erhöhte sieben Minuten drauf auf 3:1. Eine Vorenscheidung? Nein. Moritz Schweitzer verkürzte erneut mit Elfmeter auf 3:2.

SV Rothemühle: Omar; Schollemann, Schmidt, Schuchert (68. Arens), Schweitzer, Nicolas Gerich, Müther, Bremicker, Yaman (74. Seyan), Arndt Hanno Gerich, Daniele Valido (74. Winheller). - VSV Wenden: Ropte; Beitzel, Kemper, Dalli- Salhioui, Özer, Altijaha,Schilmow (68. Akbas), Dalman, Kramer, Tsannang (80. Ekzizoglu), Jäger.

SV Rahrbachtal - VfR Rüblinghausen 1:1 (0:0). Nachdem Frederik Döppeler den Führungstreffer für die Gäste erzielt (74.) hatte, konnte der Aufsteiger nur vier Minuten später durch Yllnor Seferi noch ausgleichen. ,,Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren wir nach der Pause überlegen und hätten das Spiel eigentlich für uns entscheiden müssen“, meinte der enttäuschte VfR-Trainer Sebastian Wasem.

Rahrbachtal: Schnitzler; König, Seferi, Oberste- Dommes, Hatzfeld (70. Alff), Bivolaku, Malczok, Moritz Färber, Weiskirch (74. Scheppe), Seferi, Zöllner. - VfR Rüblinghausen: Ruegenberg; Cordes; Burghaus (81. Schürholz), Döppeler, Schieritz, Hooge (70. Heuel), Kruse (89. Remberg), Theile, Sobolewski, Kalisch, Schweikart.

SG Mudersbach/ Brachbach - SC LWL 05 0:0. Keine Tore bekamen die Zuschauer am Sportplatz Dammicht zu sehen. ,,Beide Mannschaften hatten nur wenige Torchancen und es war ein typisches 0:0- Spiel. Wir können gut mit dem Ergebnis leben“, so LWL’ s Sportlicher Leiter Thomas Rinscheid nach einer eher mäßigen Begegnung. SC LWL 05: Sondermann; Hesener, Rameil, Selter (54. Barnewitz), Yilmaz, Klein (90+3. Stracke), Arens, Aspelmeyer, Hiber, Busenius (60. Herrmann), Hinsche.

FC Altenhof - SuS Niederschelden 3:0 (3:0). Die Mannschaft von Trainer Mike Brado konnte einen klaren 3:0- Sieg gegen die Gäste aus dem Siegerland feiern und bleibt dem Tabellenführer TSV Weißtal auf den Fersen. Vor 150 Zuschauern trafen Lennart Becks (12.), Marcel Schneider (17.) und Marlon Amechi Ezekwe (21.) schon vor der Pause und sorgten damit schnell für klare Verhältnisse.

Altenhof: Hagenbäumer; Rademacher, Becker, Schneider, Ezekwe (69. Habibi), Becks, Schneider, Faust, Yahsi, Alperen (75. Becks), Stahl (82. Schmidt).

Türk Attendorn - Rot-Weiß Hünsborn 5:0 (1:0). Eine Woche nach dem 2:1-Auswärtssieg beim VSV Wenden konnten sich die Attendorner auch gegen die Mannschaft vom Löffelberg durchsetzen. Dabei waren Christopher Brock (15., 76., 83.), Ahmet Kalkan (49.) und Volkan Kücükpehlivan (56.) die gefeierten Torschützen für die Mannschaft um Trainer Yasin Colak, der diesmal sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf war: ,,Wir haben jetzt endlich unsere Form gefunden.“

SV Türk Attendorn: Fuchs; Danis, Colak, Bahovic (84. Ramazan Kücükpehlivan), Ahmet Kalkan, Gencol, Enis Licina (67. Gürsoy), Volkan Kücükpehlivan (76. Bodganski), Mehmet Kalkan, Brock, Köseoglu (83. Sangiorgio). - RW Hünsborn: Waffenschmidt; Ucak (55. Arns), Schuchert, Schildt, Jung, Ullah, Stöver (69. El Ouariachi), Schlemmer, Hatzfeld, Karach, Attia (55. Kinkel).

