Ball des Sports: Attendorner planen rauschende Party

Attendorn. Das Doppel-Jubiläum von Stadt und Stadtsportverband Attendorn wird am kommenden Mittwoch groß gefeiert.

Seit August 2019 organisiert eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Ehrenamtlichen das Sportprogramm zum Jubiläum „800 Jahre Attendorn“.

„Das Jubiläum nimmt Fahrt auf“, freut sich Bürgermeister Christian Pospischil. Das gilt auch für den sportlichen Teil, der am letzten Mai-Wochenende einiges zu bieten hat. Stadtsprecher Tom Kleine versprach bei der Vorstellung im Rathaus ein „Programm, dass es bei uns im Sportbereich schon lange nicht mehr gegeben hat“. Die heimischen Vereine sollen im Mittelpunkt stehen. Und deshalb haben die Verantwortlichen darauf verzichtet, einen auswärtigen Hochkaräter wie Schalke 04 „für zwei Stunden zu holen“. Andreas Ufer, der 1. Vorsitzende des TV Attendorn: „Wir wollen die Menschen zum Mitmachen bewegen.“

Vom 25. bis 29. Mai reiht sich eine Top-Veranstaltung an die nächste. Das Doppeljubiläum „800 Jahre Attendorn“ und „50 Jahre Stadtsportverband“ beginnt am Mittwoch mit dem „Ball des Sports“ für geladene Gäste in der Stadthalle und endet mit dem großen Radsportevent am Samstag.

Ehrengäste und Sportlegenden

Bevor es sportlich wird, geht es mit einer Party los. Am Mittwoch, 25. Mai, findet am Vorabend von Christi Himmelfahrt in der Stadthalle der „Ball des Sports“ statt. Integriert in diese Feier von Sportlern für Sportler ist die Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Bestehens des Stadtsportverbandes. Neben Ehrengästen und Sportlerlegenden aus Attendorn sind alle heimischen Sportvereine eingeladen, gemeinsam zu feiern. Das Bühnenprogramm wird von Uli Selter und Peter „Pittjes“ Höffer moderiert. „Das wird ein toller Auftakt“, ist Jens Selter von der „Projektgruppe Sport“ überzeugt.

Lange Reden und Grußworte sind nicht vorgesehen. In fünf Abschnitten wird auf die fünf Jahrzehnte Stadtsportverband zurückgeblickt. Interviews mit Sportlern, wie mit den Springob-Zwillingen Eberhard und Friedel zum Thema „Spiel ohne Grenzen“, Showeinlagen, Akrobatik, Comedy und Musik lockern den Abend auf. Andreas Ufer stellt das etwas andere Festbuch „Attendorn bewegt sich“ vor. Das letzte Wort gehört Rüdiger König, der seit 34 Jahren an der Spitze des Stadtsportverbandes steht.

Street-Tennis im Stadion

Am Freitag, 27. Mai, werden vormittags die Tennis-Schläger geschwungen. Beim Street-Tennis im Hansastadion messen sich ab 9 Uhr über 700 Schülerinnen und Schüler der Attendorner Schulen auf mehreren Mini-Tennisfeldern. Die Veranstaltung mit den kleinen weißen Bällen wurde aus Sicherheitsgründen aus der Innenstadt ins Stadion verlegt.

Am Samstag, 28. Mai, präsentieren sich 33 der 45 Attendorner Sportvereine von 11 bis 16 Uhr beim „Wall des Sports“ auf den vier Stadtwällen in der Innenstadt. „Wir waren selbst überrascht, was in Attendorn alles möglich ist“, gab Jens Selter zu. Das Angebot reicht von Pratzen schlagen beim Taekwon Do-Verein, Torwandschießen bei den Fußballern, Rollstuhl-Basketball am Infostand von Team André bis hin zu Schießversuchen mit Pfeil und Bogen bei den Bogensportfreunden. Auch Boote der DLRG und sogar ein Fluggerät des Luftsportclubs werden zu bestaunen sein.

Neben diesen drei „eigenen“ Veranstaltungen hat die Projektgruppe Sport zahlreiche weitere Highlights in die Sportwoche integriert. So lädt am Samstag der Leichtathletik Club (LC) Attendorn zur Werfergala in das Hansastadion ein - eine landesoffene Veranstaltung mit Kreismeisterschaften im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf für alle Alters- und Seniorenklassen. Die Werfergala ist als internationaler Wettkampf beim DLV angemeldet. Aus organisatorischen Gründen können die Athleten aus der polnischen Partnerstadt Rawicz nicht teilnehmen. Der Arbeitskreis Jugend des Stadtjubiläums bietet am Freitag und Samstag, 27./28. Mai, eine Pumptrack-Anlage auf dem Feuerteich an.

Spektakulär: Das Radrennen

Die Radsport-Abteilung des TV Attendorn lädt am Samstag, 28. Mai, zum Radsport-Event ein. Gleich sieben Rennen stehen ab 15 Uhr auf dem Programm. Das Radrennen in der Innenstadt wird spektakulär, insbesondere die Derny-Rennen in den Abendstunden. Nach dem „Wall des Sports“ und beim Radrennen soll der Alte Markt zur Partyzone werden.

Auf der Bühne heizt DJ Loca dem Publikum ab 17 Uhr ein. Die Projektgruppe Sport kann es kaum erwarten: „Die zwei Jahre Vorbereitung waren für uns mit vielen Treffen und Orga-Sitzungen oft recht sportlich. Doch nun geht es endlich los!“

