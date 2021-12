Bastian Schildt verlängert bei BW Hillmicke

Hillmicke. Spielertrainer geht im Sommer 2022 in seine vierte Saison beim Fußball-B-Kreisligisten.

Der Sportverein BW Hillmicke und Spielertrainer Bastian Schildt gehen zusammen in die vierte Saison.

Hillmickes 2. Vorsitzender Patrick Weber: „Wir freuen uns mit Bastian in die kommende Spielzeit zu gehen. Nachdem er die Mannschaft vor drei Jahren übernommen hat, schaffte er den sofortigen Wiederaufstieg und hat diese in der Fußball-Kreisliga B etabliert. Mit dem aktuellen Tabellenplatz in der Liga und der Entwicklung der Mannschaft sind wir sehr zufrieden.‘‘

Auch Bastian Schildt zeigt sich sehr erfreut und blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich freue mich sehr und möchte mich beim Vorstand für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Es macht mir sehr viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Es ist eine super Truppe. Für die Zukunft sehe ich uns sehr gut aufgestellt. Wenn wir es schaffen, mehr Stabilität in unser Spiel zu bringen, können wir eine gute Rolle in der Liga spielen und unser gemeinsames Ziel verfolgen.‘‘

Außerdem hat auch der Großteil des aktuellen Kaders für die Saison 2022/23 zugesagt. Alle offenen Gespräche sollen bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Außerdem befindet man sich in sehr guten Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen und hofft auf baldigen Vollzug.

