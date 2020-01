Plettenberg. Der SV Türk Attendorn hat sich beim RegionalCup in Plettenberg für die Endrunde des Volksbanken WinterCup am 2. Februar in Sundern qualifiziert.

Bayram Celik wird Trainer beim SV Türk Attendorn

Gleichzeitig präsentierte der A-Kreisligist am Samstag mit Bayram Celik den neuen Trainer für die Saison 2020/21.

Mit seinem Noch-Verein SV 04 Attendorn schied der 40-jährige nach einer enttäuschenden Vorstellung in Plettenberg aus. Auf der Strecke blieb mit dem B-Kreisligisten Vatanspor Meggen auch der dritte Verein aus dem Kreis Olpe.

Der Wechsel von Bayram Celik vom SV 04 zum Stadtrivalen SV Türk Attendorn hatte sich in den letzten Tagen angekündigt, wurde aber erst am Samstag von beiden Seiten offiziell bestätigt. „Ich bin überzeugt, dass es passt und unsere Zusammenarbeit klappen wird“, freut sich Türk-Spielertrainer Yasin Colak über seinen künftigen Kollegen.

Die Arbeitsteilung beim ambitionierten A-Ligisten, der als Tabellendritter die Hoffnung auf die Rückkehr in die Bezirksliga in dieser Saison noch nicht aufgegeben hat, sieht so aus: Colak (26) soll sich auf seine wichtige Rolle auf dem Platz konzentrieren, Celik (40) ist verantwortlicher Coach an der Seitenlinie. Ein Modell, dass der gebürtige Meinerzhagener Bayram Celik vom SV 04 kennt, wo er sich die Verantwortung drei Jahre lang mit Eugen Litter geteilt hat und noch bis zum Saisonende teilt.Seinen künftigen Trainerkollegen kennt der ehemaliger Ottfinger Yasin Colak aus den Spielen gegen den RSV Meinerzhagen. Bei den Märkischen war Bayram Celik sieben Jahre Trainer und führte die Mannschaft von der Kreisliga A in die Bezirksliga. Nach einem Jahr Pause übernahm der Vater von vier Kindern die A-Jugend des SV 04 Attendorn und danach als Partner von Eugen Litter die 1. Mannschaft.

Erste vier Spiele werden aufschlussreich

Bis zum Saisonende will Celik alles dafür tun, in die Landesliga aufzusteigen. Der Start nach der Winterpause hat es in sich. „In den ersten vier Spielen wird sich für uns die Saison entscheiden“, ist der Meinerzhagener überzeugt. Los geht es für den Tabellenvierten am 16. Februar beim Überraschungsteam Kiersper SC, danach warten die Top-Mannschaften TSV Weißtal und SV Ottfingen.

Den SuperCup am 2. Februar hätte Bayram Celik gerne erreicht, auch mit Blick auf die Mannschaftskasse. Aber wie beim Attendorner Hallenpokal enttäuschte der stark ersatzgeschwächte SV 04 in Plettenberg, holte in seiner Gruppe C nur drei Punkte beim 1:0-Sieg gegen den VfB Altena und schied als Dritter aus. Statt der Endrunde in Sundern wartet jetzt in zwei Wochen ein Testspiel auf die Hansestädter.Sehr zufrieden war stattdessen Murat Ucar, der Sportliche Leiter des SV Türk Attendorn.

Dabei hatte der A-Kreisligist sein erstes Gruppenspiel gegen den SV Affeln mit 0:2 verloren und stand frühzeitig unter Druck. „Wie bei der Vorrunde in Balve hatten wir Anlaufschwierigkeiten“, berichtete Ucar. Das letzte Gruppenspiel gegen den SC Lüdenscheid mussten die Colak-Schützlinge mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Das klappte beim 5:2-Erfolg.

Nach einem 2:1 im Viertelfinale gegen den A-Kreisligisten Türk Plettenberg und einem 5:1 im Halbfinale gegen den B-Ligisten RW Lüdenscheid II standen die Attendorner im Endspiel und stießen dort auf den Bezirksligisten Sinopspor Iserlohn. Gegen die Iserlohner hatte Türk Attendorn in den letzten drei Jahren in Plettenberg immer gewonnen. Auch beim Integrationsturnier vor einigen Wochen setzte sich Türk beim Bezirksligisten mit 3:0 durch.

Am Samstag aber drehte Sinopspor den Spieß um und gewann das Finale mit 2:1. Damit konnten Murat Ucar und Co. aber leben. Denn zum dritten Mal in Folge qualifizierte sich der A-Ligist aus der Hansestadt für das auch finanziell lukrative Endturnier um den 31. Volksbanken WinterCup am 2. Februar in Sundern.

Alle Ergebnisse des Hallenturniers in Plettenberg gibt es unter www.vb-wintercup.de