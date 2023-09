Bei Preußen Münster II drohen Profis aus der dritten Liga

Münster. Wegen der Länderspielpause kann der Oberliga-Dritte gegen die SG Finnentrop/Bamenohl Spieler aus der dritthöchsten Fußball-Liga einsetzen.

Mit einem Erfolgserlebnis bei der zweiten Mannschaft von Preußen Münster will sich die SG Finnentrop/Bamenohl auf die „Fliegenkirmes“ einstimmen.

Wegen des Schützenfestes in Bamenohl, dem traditionell letzten Hochfest im Kreis Olpe, wird bereits am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der „Provinzial Youngstars Arena“ in Münster gespielt. Vor der weiten Fahrt in die Stadt der Kirchen und Universitäten haben das Trainerteam um Ibou Mbaye und die Spieler ausführlich die erste Saisonniederlage gegen Sprockhövel analysiert. „Wir sind nicht zufrieden mit dem Spiel. Das lag zum ganz großen Teil an uns“, blickt Simon Machula selbstkritisch auf das 1:2 in der H&R Arena zurück. Gegen die TSG Sprockhövel spielten die Gastgeber lange Zeit in Überzahl, kassierten aber in der Nachspielzeit den „Lucky Punch“. Mit fünf Punkten nach vier Begegnungen sieht der Sportliche Leiter sein Team aber weiter „im Soll“. Rückschläge haben die Verantwortlichen eingeplant. „Wir sind weiter in der Eingewöhnungsphase“, betont Simon Machula. Bei der Pressekonferenz nach der Heimpartie gegen Sprockhövel sprach auch der neue Cheftrainer Mbaye von einer mehrwöchigen „Findungsphase“, bat die SG-Anhänger um Geduld und versprach, dass es irgendwann besser läuft.

Für Kümhof-Einsatz wird es eng

Für den am Sonntag schmerzlich vermissten Mittelfeldstrategen Moritz Kümhof könnte es für Münster knapp werden. „Das wird eine enge Kiste. Wir müssen das Abschlusstraining abwarten“, berichtet Simon Machula. Nur Zuschauer war gegen Sprockhövel auch Nicolas Herrmann, der seit geraumer Zeit Leistenprobleme hat. „Nico hat eine super Vorbereitung gespielt. Ich wünsche ihm mal eine verletzungsfreie Saison“, sagt der Sportliche Leiter. Dagegen hat sich Maurice Danielle Werlein mit einem Tor zurückgemeldet.

Weil auch die 3. Liga wegen der Länderspiele Pause hat, könnte der eine oder andere Spieler von oben in den Oberligakader von Münster rücken. Ohnehin stellen sich Simon Machula und Co. wie immer auf eine spielstarke Preußen-Mannschaft ein. „Das ist ein Ausbildungsteam und wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, reist der Sportliche Leiter mit Respekt zum Duell der Tabellennachbarn.

