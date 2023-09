Bernie Lennemann: „Bisher lief es nahezu optimal“

Finnentrop/Bamenohl. Der Neuzugang vom FC Lennestadt ist mit den ersten Wochen beim Fußball-Oberligisten zufrieden. Die Punktausbeute ist ihm aber ein Dorn im Auge.

Seit Juli geht Bernie Lennemann für Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl auf Torejagd. Dabei hat er schon viel Lob eingeheimst. Vor dem Spiel gegen Spitzenreiter Lotte sprachen wir mit dem 20-jährigen Stürmer, der vorher beim Westfalenligist FC Lennestadt spielte.

Herr Lennemann, die erste und wichtigste Frage vorab! In den letzten Spielen waren Sie angeschlagen. Wie geht es Ihnen gesundheitlich, sind Sie fit für Samstag gegen Lotte?

Bernie Lennemann: Ich gehe davon aus. Die 30 Minuten im Westfalenpokal verliefen zumindest schmerzfrei. Also hoffe ich stark, dass das auch gegen Lotte der Fall sein wird. Ich bin aber wie gesagt sehr zuversichtlich..



Wie sehen Sie ihre ersten Wochen persönlich bei der SG Finnentrop/Bamenohl. Haben Sie sich das alles so vorgestellt.

Für mich persönlich lief es bisher nahezu optimal. Viele Einsätze, drei Tore in fünf Ligaspielen sprechen für einen guten individuellen Start. Allerdings hätte sich die Mannschaft durchaus mehr als fünf Punkte verdient gehabt, was natürlich ein kleiner Dorn im Auge ist. Wir haben aber noch genügend Spiele, in denen wir punkten können und auch werden.



Was war Ihr persönliches Highlight in den letzten Wochen?

Mein persönliches Highlight war auf jeden Fall der unerwartete Auswärtssieg gegen Wattenscheid -inklusive ersten Saisontreffer. Da fällt einem als Stürmer natürlich direkt ein Stein vom Herzen, wenn man beim Ligaauftakt für den neuen Verein direkt trifft.



Was macht für Sie das Besondere an der SG Finnentrop/Bamenohl aus?

Ganz klar der Teamgeist. Die Mannschaft hält einfach zusammen, egal was kommt und egal was für Rückschläge man einstecken muss. Das merkt man in jeder Minute, die man als Team zusammen verbringt.



Was sind die Stärken von Trainer Ibou Mbaye?

Ibou hat ein sehr, sehr gutes fußballerisches Verständnis, wenn es darum geht, Taktiken herauszuarbeiten, welche einen möglichen Vorteil im Spiel bringen können. Egal ob defensiv oder offensiv, vor jedem Spiel steht ein optimaler taktischer Plan, welcher bestmöglich umgesetzt werden soll. Wenn es dem Team gelingt, die Taktiken umzusetzen, funktionieren sie auch.



Nach dem guten Start, vor allem dem spektakulären Spiel bei den Sportfreunden Siegen, das 3:3 endete, stottert der SG-Motor allerdings ein wenig. Es gab zuletzt – Westfalenpokal inklusive - drei Niederlagen in Folge. Woran lag es?

Wir befinden uns in einer Findungsphase, neuer Trainer neue Spieler neue Spielideen, ich denke da ist es ganz normal das nicht immer alles auf Anhieb funktioniert. Das muss sich erstmal einspielen und das benötigt etwas Zeit.



Im Westfalenpokalspiel in Neheim am Mittwoch hatten Sie das 2:2 auf dem Fuß. Wie sehr ärgert Sie, dass es mit dem Ausgleich in letzter Minute nichts wurde?

Enorm. Natürlich hatten Lust, als Team im Westfalenpokal möglichst weit zu kommen. Wenn der Ball anstatt an die Latte ins Tor fliegt, ist wieder alles offen. Aber man kann es nicht mehr ändern.



Blicken Sie mit einem Auge auch noch auf Ihren Ex-Verein FC Lennestadt, was sagen zum bisherigen Abschneiden des FCL?

Der FC Lennestadt hat einen nicht optimalen Saisonstart hingelegt, allerdings immerhin schon vier Punkte gesammelt. Auch da müssen sich neue und alte Automatismen wieder finden dann glaube ich auch, dass Lennestadt mit ihrer Leidenschaft und ihrem Kampfgeist die Klasse erneut halten wird.

Beim 3:3 in Siegen hat Ihr ehemaliger Mannschaftskamerad Marvin Schulz per Kopf das 2:1 für Siegen erzielt. Was haben Sie da innerlich gedacht?

Das war ein extrem ärgerliches Gegentor, egal ob Marvin das Tor schießt oder jemand anderes. Durch dieses Tor liegen wir in einem Spiel hinten, was zehn Minuten zuvor noch ganz anders für uns ausgesehen hat. Aber wie gesagt, die Gedanken wären die gleichen gewesen, auch wenn ein anderer Spieler das Tor schießt. Nach dem Spiel habe ich ihm zum ersten Oberligator gratuliert.

Blicken wir nach vorne. Am Samstag geht es gegen Tabellenführer SF Lotte. Für viele Experten ist Lotte der Topfavorit auf den Meistertitel. Wie sehen Sie die Aufgabe?

Natürlich wird das ein richtiges Brett und wir brauchen zuhause eine extrem gute Leistung und große Unterstützung von den Fans, um gegen Lotte zu bestehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir ab einem guten Tag jeden Gegner schlagen können, auch Lotte.

Wagen Sie einen Tipp?

Das Spiel wird sehr eng werden ohne Frage. Ich hoffe auf einen positiven Ausgang für uns und dementsprechend tippe ich 3:2 für uns.

Und wo landet die SG Finnentrop/Bamenohl am Saisonende?

Unser oberstes Ziel ist es weiterhin, nicht abzusteigen. Und wenn wir weiterarbeiten und Gas geben, bin ich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir dieses Ziel auch erreichen werden.

