Bezirksliga 5 blickt nach Rüblinghausen

Kreis Olpe. Derby VfR Rüblinghausen gegen Spitzenreiter FC Altenhof steht im Mittelpunkt des neunten Spieltags.

Das kommende Wochenende in der Fußball-Bezirksliga 5 hat es in sich. Im Blickpunkt des Geschehens steht das Kreisderby zwischen dem VfR Rüblinghausen und Tabellenführer FC Altenhof. Beide waren die Gewinner des letzten Wochenendes.

Der FC Altenhof nutzte die 1:4-Niederlage des TSV Weißtal gegen Rüblinghausen und übernahm die Tabellenspitze. Ein erneuter Wechsel an der Spitze ist nicht ausgeschlossen, wenn der TSV Weißtal beim VSV Wenden und der SV Rothemühle beim Aufsteiger FC Hilchenbach gewinnen sollte und der FC Altenhof in Rüblinghausen Federn lässt.

Beide Mannschaften haben zuletzt Selbstvertrauen getankt. Gerade in den letzten beiden Partien zwischen den Mannschaften gab es Tore ohne Ende. Auf dem Altenhofer Winterhagen konnte der VfR sich in der letzten Saison ein 2:2-Remis erkämpfen, aber im Rückspiel gab es am heimischen Birkendrust eine deutliche 2:5-Klatsche.

Spitzenreiter FC Altenhof wird sicher als Favorit in diese Begegnung gehen. Die Schützlinge von FCA-Coach Mike Brado haben in dieser Saison immer an sich geglaubt, wenn es auch nicht rund lief und trotzdem mit der kämpferischen Karte die Punkte eingefahren. Bei den Grün-Weißen hat sich eine stabile Achse mit Torhüter Marcel Hagenbäumer, Kapitän Kevin Becker und Spielmacher Jannik Schneider gebildet. Es sind Unterschiedsspieler mit einer enormen Erfahrung

Aber man sollte sich nicht nur nur auf diese Akteure konzentrieren, denn Justin Groos oder Lennart Becks sind Spieler für die besonderen Momente. Es sind wichtige Entscheider. Auch dies gehört dazu: Im Gegensatz zur vergangenen Saison hat der FC Altenhof die Balance zwischen Spielfreude und den Glauben an die eigene Stärke als Grundvoraussetzung auf den Platz gebracht.

Brado: „Schauen nur auf uns“

Altenhofs Trainer Mike Brado tritt wegen der Tabellenführung seiner Mannschaft mit Selbstvertrauen auf: „Gerade gegen den VfR Rüblinghausen werden wir versuchen, unser Spiel durchzusetzen. Genau wie unser Team lebt der VfR auch vom Zusammenhalt und der mannschaftlichen Geschlossenheit. Gerade der 2:1-Auswärtssieg im Pokal gegen Türk Attendorn und der Paukenschlag in Weißtal hatte am Birkendrust für einen positiven Trend gesorgt, da bin ich mir sicher.“

Dennoch gibt der Altenhofer Coach zu verstehen: „Wir haben uns nie mit dem Tabellenstand beschäftigt, sondern nur auf uns geschaut und die eignen Qualitäten. Dies hat sich bewährt. Selbstverständlich wollen wir uns die Punkte holen.“

Mit Selbstvertrauen geht der VfR Rüblinghausen in diese Begegnung und hat durch die Siege bei Türk Attendorn (Pokal) und beim TSV Weißtal wieder die Kurve nach oben bekommen und die Talfahrt gestoppt. In den bisherigen Partien gab es für den VfR Rüblinghausen zu Hause gegen den FC Altenhof nichts zu holen.

Wasem optimistisch

Dennoch können die Rüblinghauser nach zwei guten Spielen mit Selbstbewusstsein in dieses Spiel gegen den Spitzenreiter gehen. Seine Mannschaft sei nach der Schwächephase in vier Spielen in Attendorn und Weißtal wieder als eine kompakte Einheit aufgetreten, freut sich Sebastian Wasem, so stelle er sich das auch gegen Tabellenführer FC Altenhof vor.

Sebastian Wasem ist optimistisch, warnt aber auch: „Wenn meine Mannschaft kompakt auftritt, wird es für jeden Gegner schwer, Tore gegen uns zu erzielen. Eine Grundvoraussetzung für einen Erfolg ist eine gute Chancenauswertung. Außerdem gilt es, individuelle Fehler soweit wie möglich zu unterbinden, denn der FC Altenhof ist aktuell eine Hausnummer. Die Altenhofer sind gefestigter als in der vergangenen Spielzeit. Sie haben einen guten personellen Mix. Wir müssen effektiv zu Werke gehen und Abschlüsse müssen passen. Außerdem warne ich vor allem vor Standardsituationen der Altenhofer.“





Bezirksliga am Sonntag

Bezirksliga 5

Rüblinghausen - Altenhof

Mudersbach - Türk Attendorn

Hilchenbach - Rothemühle

Hünsborn - Kierspe

Wenden - Weißtal

LWL -Rahrbachtal (Anstoß: alle 15.00 Uhr)

Freier Grund - Niederschelden (Anstoß: 15.15 Uhr)

Plettenberg - Freudenberg (Anstoß: 15.30 Uhr)





Bezirksliga 4

Serkenrode/Fretter - Winterberg Züschen (15.00 Uhr in Serkenrode)

